Fabrizio Frizzi era molto di più di quello che appariva, il ricordo a Oggi è un altro giorno

Resta indimenticabile Fabrizio Frizzi per tutti e a tre anni dalla sua morte a Oggi è un altro giorno non poteva mancare un omaggio. “Era molto di più di quello che appariva” è la frase di Mariolina Cannuli che fa capire il perché la scomparsa di Fabrizio Frizzi resti un dolore per tutti. Mariolina lo conosceva bene, racconta un episodio per fare comprendere la sua generosità ma potrebbe fare mille esempi. “Ricordo un evento, una serata in cui raccoglieva soldi per dei bambini malati. Una serata che ha condotto dalle 21, inizio della cena, fino alle 2 di notte, ovviamente senza compenso perché tutto è stato devoluto in beneficenza”. La Cannuli racconta anche com’era Frizzi durante Miss Italia.

FABRIZIO FRIZZI L’OMAGGIO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Tutti ricordano oggi Fabrizio Frizzi ma in realtà il suo nome salta fuori spesso nei programmi televisivi. E’ ancora Mariolina Cannuli a ricordarlo durante le tante presentazioni di Miss Italia: “Anche lì con le concorrenti era il fratello maggiore. Era un uomo d’amore e da amare” ma Mariolina deve fermarsi, non riesce a dire altro, è commossa.

Anche Jessica Morlacchi l’ha incontrato più volte, quando era piccola e più di recente. Ha sempre pensato che avrebbe voluto fossero tutti gentili come lui: “Era un grandissimo esempio, capisco il perché di tutto questo amore accanto a lui”. Per lui canta E penso a te, uno dei suoi brani preferiti. La voce di Jessica emoziona. Anche Memo Remigi desidera ricordarlo, ha lavorato con lui più volte e lo frequentava anche fuori dal lavoro: “Non fingeva mai, è stato un grande amico”. Si chiude con un saluto a Carlotta, un abbraccio a lei alla piccola Stella, ma si sorride, come avrebbe voluto Fabrizio Frizzi, però nessuno riderà più come lui.