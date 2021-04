E’ sempre mezzogiorno in onda più del previsto ma quale sarà il futuro di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha portato in alto E’ sempre mezzogiorno, il programma che ha sostituito La prova del cuoco è andato anche oltre le aspettative, la formula è vincente e merita senza dubbio la seconda edizione. Ma fino a quando andrà in onda questa stagione di E’ sempre mezzogiorno? Anche quest’anno i programmi del daytime vanno oltre le settimane previste, ben quattro settimane in più, non si chiude come di consueto a fine maggio ma ancora una volta a fine giugno. Il 28 giugno inizierà poi il palinsesto estivo. Prolungamento che riguarda un po’ tutte le trasmissioni ma Antonella Clerici conquista spazio più di tutti. Ovviamente non è l’unica artefice di tanto successo ma senza dubbio l’idea è sua. Lo stop di un anno le ha fatto male ma alla fine ha saputo prendere il meglio da quella esperienza e capire che aveva bisogno di nuova carica e di nuove energie, capire anche quali potessero essere i collaboratori giusti, chef, maestri in cucina e altre figure.

ANTONELLA CLERICI TORNA CON LA SECONDA EDIZIONE DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Niente di ufficiale ma il pubblico non potrebbe fare a meno del mezzogiorno allegro e colorato del bosco di Antonella Clerici. Tolte le nonne e dato un nuovo ruolo ad Alfio, sempre presente Evelina Flachi per ricordarci che bisogna mangiare meno ma dandole poco ascolto anche se con rispetto. Le ricette sono ottime, l’allegria di Antonella Clerici è sempre presente perché si sente che è “una di noi” come ripete spesso. Gli ospiti in collegamento, i giochi, le risate, le cadute, gli errori, tutto è vero o di certo ben studiato grazie all’esperienza di decenni.

Una media di quasi 2 milioni di telespettatori e uno share che spesso supera il 15%. Antonella Clerici ancora una volta entra nelle case degli italiani continuerà a farlo