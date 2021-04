Domenica IN anticipazioni e ospiti dell’11 aprile 2021: tutti i nomi

Si torna in diretta con una nuova puntata di Domenica IN oggi 11 aprile 2021 e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Rai 1. Mara Venier pronta a tenerci compagnia anche oggi 11 aprile, con una nuova puntata di Domenica In ricca di ospiti. Volete scoprire chi ci sarà oggi nello studio di Roma? Vediamo tutte le anticipazioni.

Domenica In anticipazioni: ecco tutti gli ospiti dell’11 aprile 2021

Come sempre anche oggi ci sarà una ampia pagina dedicata all’attualità, al pubblico sembra piacere ma noi ne faremmo volentieri a meno. Siamo già bombardati di informazioni su tutti i canali, a tutte le ore, forse la domenica pomeriggio, visto che tra l’altro siamo anche costretti a stare reclusi in casa, ci si aspetterebbe di meglio.

Ma gli ascolti continuano a premiare questa Domenica In, per cui si continua in questa direzione. In studio, il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa, in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’.



Nella seconda parte di Domenica In ci sarà spazio per musica e intrattenimento, con Pupo che si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi insieme alla sua inseparabile chitarra, Enrico Brignano che sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier oltre a regalare qualche aneddoto tratto dal suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, in onda su Rai2. Ma non finisce qui! Per tornare un po’ in clima sanremese, oggi ascolteremo Fedez in collegamento da Milano e Francesca Michielin in studio. I due cantanti si esibiranno in una originale versione live del loro successo di Sanremo ‘Chiamami per nome’, classificatosi al 2° posto.

Infine Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore, con alcuni dei suoi personaggi per lo spazio alla risata!

Appuntamento alle 14 quindi con una nuova puntata di Domenica IN.