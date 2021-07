3 milioni di italiani davanti alla tv per salutare Raffaella Carrà

E’ stata una notizia sconvolgente perchè nessuno si aspettava di riceverla. Per tutti Raffaella Carrà era la show girl bionda sempre piena di energie pronta a fare un tuca tuca, pronta a ballare a muoversi, con il pieno di carica che ha sempre avuto. E forse è anche per questo che la Carrà ha scelto di non dire nulla della sua malattia, per lasciarci quel ricordo. Il suo caschetto biondo ondeggiante e quella risata indimenticabile. Non è un caso quindi se ieri davanti alla tv c’erano oltre 3 milioni di spettatori per dire addio a Raffaella, per un ultimo simbolico saluto nel giorno del suo funerale. Diretta su Rai 1 e su Rete 4 e tanta voglia di passare qualche altro minuto con Raffaella, che comunque resterà per sempre nel cuore di tutti.

L’addio a Raffaella Carrà: più di 3 milioni di persone incollate alla tv

Gli ascolti del mattino di Rai 1: prima dei saluti a Raffaella con lo speciale del Tg 1, davanti allo schermo c’erano sintonizzati per seguire Uno Mattina Estate – dalle 11.24 alle 11.41 1.517.000 spettatori con il 24.3%. A seguire TG1 – Funerali di Raffaella Carrà – dalle 11.41 alle 13.26 – ha ottenuto 2.974.000 spettatori con il 28.3%. Quasi 3 milioni di persone ferme a pregare per Raffaella solo su Rai 1 ( senza contare le piattaforme streaming). Ma non solo. I funerali sono andati in onda in diretta anche su Rete 4. TG4 – Funerali di Raffaella Carrà ha raccolto 423.000 spettatori con il 4.1%.

E le emozioni non sono mancate anche se tutto si è svolto all’insegna della semplicità come Raffaella aveva chiesto ai suoi parenti e agli amici più cari che l’hanno accompagnata in questo giorno.

Il viaggio di Raffaella Carrà non è ancora finito: aveva infatti chiesto di essere portata anche a San Giovanni Rotondo, era molto devota a Padre Pio e così sarà.