Isabella Ricci sbarca su Instagram e si prepara per il ritorno a U&D: Gemma trema

Sarà di certo una delle protagoniste della prossima stagione di Uomini e Donne la bellissima Isabella Ricci. E speriamo proprio che le sia dato il giusto spazio in quello che un tempo è stato il trono over di Uomini e Donne. Isabella con la sua classe e la sua eleganza ha davvero conquistato il pubblico di Canale 5 nell’ultima stagione di Uomini e Donne e da qualche settimana è sbarcata anche sui social con un nuovo profilo instagram. Nel corso del programma aveva preferito non dedicarsi al mondo virtuale ma adesso, ci mostra anche parte della sua vita! E di certo Gemma Galgani, che ha dimostrato di essere parecchio insofferente verso Isabella, non proverà grande entusiasmo nel vedere Isabella anche sui social!

Isabella Ricci arriva sui social: apre un nuovo profilo instagram

La dama del trono over ha voluto anche presentarsi, e per chi ancora non conosce quelli che sono i suoi punti forti racconta:

Eccomi qua.. Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente Isabella, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio.Condividerò con voi la mia vita, fatta di salite e discese che mi hanno portato ad essere ciò che sono oggi: una donna pienamente soddisfatta ed eternamente grata. Eleganza e cultura sono i miei must have

Isabella Ricci si mostra al lavoro, condivide con gli oltre 20 mila follower arrivati in sole due settimane, quello che ama fare. E pochi giorni fa ha anche mostrato una foto in compagnia di Massimiliano e Vanessa, la coppia nata proprio nello studio di Uomini e Donne…E noi non vediamo l’ora di rivedere Isabella nello studio di Uomini e Donne perchè in una stagione più che moscia, la dama è stata una delle poche note positive del programma di Maria de Filippi. Per cui cara Isabella, oltre che su instagram, ti aspettiamo anche in studio.