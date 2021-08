Uomini e Donne prime anticipazioni sui nuovi tronisti: il primo nome

Si registra oggi a Roma, come annunciato da Raffaella Mennoia la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Tutto pronto quindi per tornare in onda carichi più che mai, nel mese di settembre. E ovviamente dopo le parole di Raffaella, oggi non si aspettano che le ultime news dalla registrazione del 24 agosto ( che sarà poi la prima puntata in onda a settembre di Uomini e Donne). E dai social arrivano le prime indiscrezioni, grazie a una segnalazione fatta a Deianira Marzano, che dalla sua pagina dà spesso notizie sul mondo della tv e del gossip grazie alle persone che le mandano foto e video da tutta Italia. Cosa sappiamo quindi? Il nome del primo tronista che dovrebbe essere un giovane ragazzo veneto, che non ha mai fatto prima tv e che in queste ultime ore è stato avvistato nella sua città a girare il video di presentazione. Sarà vero?

Uomini e Donne anticipazioni: c’è il nome del primo tronista

In attesa di conoscere anche la formula scelta per la stagione 2021-2022 di Uomini e Donne ( immaginiamo che si percorrerà la strada dello scorso anno, ma restiamo in attesa delle anticipazioni ufficiali per scoprirlo) possiamo a quanto pare, dirvi il nome del primo tronista. Si tratta di anticipazioni non ufficiali che potrebbero anche dimostrarsi infondate.

La segnalazione fatta via social:

Ciao Deianira se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995 abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%

Vi diamo appuntamento a più tardi, quando probabilmente dai canali Witty arriveranno anche le prime immagini dei nuovi tronisti di Uomini e Donne e ci sarà modo di raccontare anche qualcosa in più con le prime registrazioni. Continuate quindi a seguirsi per tutte le news dal mondo di Uomini e Donne.