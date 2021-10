Che tempo che fa riparte su Rai 3: tutti gli ospiti del 3 ottobre 2021

La domenica sarà ancora all’insegna di Che tempo che fa su Rai 3 e si inizia alla grande con la puntata del 3 ottobre 2021 con i super ospiti di Fabio Fazio. Dopo la pausa estiva il programma torna in onda e le novità non mancheranno, ma tante anche le conferme per Che tempo che fa che inizia davvero con ospiti di primo livello. A 50 anni dalla nascita dei Queen, la leggenda del rock Brian May, chitarrista, autore e membro fondatore della band sarà ospite d’onore della puntata di Che tempo che fa di domenica sera. Ma ovviamente non sarà il solo ospite di Fabio Fazio. Vediamo quindi nel dettaglio i nomi di tutti i protagonisti del programma di rai 3.

Vi ricordiamo che anche per questa nuova edizione Che tempo che fa parte alle 20.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti del 3 ottobre 2021

Tra gli altri ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica sera ci sarà anche Nanni Moretti con il film Tre piani, presentato al Festival di Cannes. E poi spazio anche alla musica. Non li vediamo insieme sul palco da diverso tempo ma Fabio Fazio ce l’ha fatta a riunirli. Infatti Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro saranno insieme nello studio di Rai 3 per parlare del grandissimo successo che questa estate hanno avuto con Mille. Nonostante le tante polemiche, dopo il concerto del primo maggio, e dopo la sua assenza sul palco dei Seat Music Awards, questa volta Fedez ci sarà.

Brian May, lo ripetiamo, sarà uno degli assoluti protagonisti della prima puntata di Che tempo che fa. Lo ascolteremo presentare la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, pubblicato in Italia da Gremese, regala al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia tramite immagini e parole dello stesso May.

Al fianco di Fabio Fazio ci saranno ovviamente Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.