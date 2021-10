Gli ascolti del pomeriggio con le elezioni: vola Canale 5, migliora Rai 2

Che cosa è successo ieri pomeriggio, con Rai 1 spenta, molti programmi dedicati alle elezioni politiche e il down social dalle 17? Sono cambiati ovviamente gli equilibri nella giornata del 4 ottobre 2021 e a uscirne vincenti sono certamente Rai 2 e Canale 5 che hanno visto i loro programmi fare un balzo in avanti per quello che riguarda gli ascolti del pomeriggio. Benissimo Detto Fatto e Ore 14, i due programmi di rai 2 che ieri si sono ritrovati senza la classica concorrenza tutta casalinga, visto che dopo Il Paradiso delle signore, molti spettatori si sono spostati in cerca di altro ( stufi del solito speciale del TG1 parecchio soporifero). Non a caso, volano anche le soap di Canale 5, va benissimo Uomini e Donne, cresce anche Amici e migliora nettamente anche Pomeriggio 5 che ieri, senza La vita in diretta, si porta nuovamente al 17% di share con una media di 2 milioni di spettatori davanti alla tv. Sono dati ovviamente di un giorno diverso dal solito, influenzato tra l’altro anche dal down di Fb che ha portato davanti alla tv molte persone dalle 18 in poi.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ieri.

Gli ascolti del 4 ottobre 2021 nella giornata dei risultati delle elezioni amministrative

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore si sposta alle 14, subito dopo il Tg e registra una media di 1.441.000 spettatori pari al 10.6% della platea. Dalle 14.50 alle 18.40, TG1 Speciale, con Francesco Giorgino, incassa un risultato davvero poco convincente con una media di 1.136.000 spettatori con il 10%.

Ovviamente di questi numeri e del fatto che non sia andato in onda Oggi è un altro giorno, approfittano le altre reti. Su Canale5 Beautiful fa 2.640.000 spettatori con il 18.6%. Una Vita vola a 2.552.000 spettatori con il 18.8% di share. Uno dei migliori risultati di questa stagione autunnale. A seguire Uomini e Donne conferma i dati classici con una media di 2.746.000 spettatori con il 23% (finale: 2.120.000 – 19.6%). Il daytime di Amici fa meglio del solito con 2.195.000 spettatori con il 20.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.021.000 spettatori con il 18.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.823.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Su Rai 1 niente Vita in diretta e quindi una partita facilissima da giocare per Barbara d’urso con il suo Pomeriggio Cinque . Il programma parte con 1.769.000 spettatori con il 16.2%, nella presentazione di 12 minuti, e 1.983.000 spettatori con il 16.6% dalle 17.51 alle 18.31 (Saluti: 1.836.000 – 14.1%). Nella seconda parte cresce per vari motivi: il ritorno di temi leggeri, con uno breve spazio dedicato al GF VIP, l’assenza dei social che ha portato più pubblico davanti alla tv e la concorrenza pari a 0 dalle altre reti.

Su Rai2 Ore 14 fa uno dei migliori risultati di questo autunno con 782.000 spettatori con il 5.9%. Detto Fatto ha ottenuto 585.000 spettatori con il 5.3% record stagionale per il programma di Bianca Guaccero.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.623.000 spettatori con il 18.7%. Dalle 14.49 alle 17.59, TG3 Speciale fa 736.000 spettatori pari al 6.6%. Geo ha registrato 720.000 spettatori con il 5.9% (Aspettando… della durata di 11 minuti: 612.000 – 5.2%). TGR Speciale Elezioni Comunali segna 977.000 spettatori e il 7.3%. Su Rete4 – dalle 14.50 alle 19.50 – lo Speciale TG4 ha informato 376.000 spettatori con il 3%.

E’ ancora una volta Enrico Mentana con la sua maratona a lasciare il segno. Su La7 – dalle 14.29 alle 19.54 – la maratona Mentana nello Speciale TGLA7 ha interessato 816.000 spettatori (share del 6.4%). L’interesse del pubblico, resta comunque tiepido di fronte a queste elezioni.