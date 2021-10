Matrimonio a prima vista Italia parte il 5 ottobre 2021: il finale per le tre coppie protagoniste

Siete pronti per farvi travolgere dall’esperimento sociale più amato della tv? Parliamo ovviamente di Matrimonio a Prima vista Italia giunto alla sua settima edizione made in Italy. La seconda edizione del 2021 di Matrimonio a prima vista Italia, prenderà il via oggi, 5 ottobre 2021 su Real Time. Il programma è stato lanciato su Discovery Plus ad agosto ed è per questo che possiamo raccontarvi tutto, ma proprio tutto quello che vedremo in questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Tre le coppie protagoniste di questa stagione: la coppia di romani, che a quanto pare non può mancare; e poi la coppia del Nord Italia e una coppia formata da un romagnolo doc e da una ragazza del sud che però vive e lavora al nord. Un bel mix che renderà questa edizione di Matrimonio a prima vista davvero scoppiettante. Siete quindi curiosi di sapere come andranno le cose per le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7? Vi parliamo nel dettaglio di tutte e tre le coppie! Se poi volete scoprire che cosa hanno deciso di fare nell’ultima puntata, con le scelte definitive, potete leggere i nostri approfondimenti.

Matrimonio a prima vista Italia 7: Sergio Capozzi e Jessica Gregorio la coppia del Nord

Sergio e Jessica saranno una vera e propria scoperta, ve lo possiamo assicurare. Lei la tipica imprenditrice giovane e donna in carriera che mette al primo posto il lavoro. Non disposta a rinunciare a nulla della sua routine e convinta che sia realizzata senza bisogno di nulla. Sergio dedito al lavoro ma con un nuovo obiettivo giunto a questo punto della sua vita: mettere le emozioni prima di tutto, cercare l’amore, avere una donna speciale al suo fianco. Due caratteri diversi ma molto simili per certi versi. Dopo il giorno del matrimonio, assolutamente da dimenticare per i due, Sergio e Jessica si sono davvero messi in gioco e hanno costruito qualcosa di molto speciale. Si sono aperti, si sono conosciuti, si sono raccontati, pregi e difetti. Sono stati loro stessi, e questa è forse la cosa che arriverà di più al pubblico. Belli da vedere, belli da ascoltare, pieni di contenuti e di cose da dire, sono senza dubbio la coppia che abbiamo preferito in questa settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia.

Matrimonio a prima vista Italia 7: Dalila Cantagallo e Manuel Felici la coppia di romani

Dalila e Manuel travolgeranno con le loro emozioni e la loro simpatia tutta romana nei primi episodi del programma il pubblico che si affezionerà probabilmente a loro. Ma a metà del percorso, Dalila e Manuel si perderanno. Lei insicura nel rapporto con l’altro, lui troppo convinto di aver trovato la donna della sua vita. Dalila andrà in crisi quando le altre spose le diranno che forse il suo Manuel non è perfetto come lei crede e che si sta comportando con lei come si sarebbe comportato con qualsiasi altra donna. Un dubbio che inizierà a divorare Dalila che passerà da essere la principessa di una favola alla strega cattiva. Manuel non sarà esente da errori: quello che Dalila gli rimprovererà sempre è di non aver avuto polso, di averle dato tutto vinto. Ma non solo. Manuel sbaglierà spesso nei toni. Tra i due quello che manca, come si capirà sin da subito, è la comunicazione. E così passata la prima fase, quella in cui il feeling fisico porta a fare scintille, le cose improvvisamente cambieranno e anche tanto.

Matrimonio a prima vista Italia 7: Martina Manoni e Davide Graceffa coppia “mista”

Martina e Davide sono una sorta di coppia mascotte di questa edizione di Matrimonio a prima vista. Tra i due non scatta nulla dall’inizio, e non di certo per colpa di Davide che salterebbe addosso alla sua neo moglie sin dal primo istante. A Davide piace tutto di Martina e bisognerebbe chiedersi davvero cosa abbia visto in lei. Martina invece lo accusa di tutto, dà a Davide tutte le colpe per qualsiasi cosa ed è per questo che fin da subito di capirà come sarà il finale. Il solo a non aver capito i messaggi che Martina mandava con quegli osceni pigiami indossati nei pochi giorni passati insieme, è Davide. Il re della notte sino all’ultimo giorno ha pensato che Martina avrebbe voluto provare a essere una brava moglie. Non ha capito assolutamente nulla e quello che succederà il giorno della scelta, fidatevi, sarà parecchio imbarazzante. Martina tra l’altro finirà anche nel mirino dei tre esperti, per il suo modo di fare parecchio disturbante. Ma in questa storia non ci sono vittime e carnefici perchè Davide avrebbe dovuto capire sin dall’inizio quello che fosse l’andazzo e invece…

L’appuntamento con la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021 ( la settima stagione tutta italiana, la quarta di Discovery) è per stasera su Real Time, si parte in prima serata alle 21,20. Se invece volete scoprire subito come è finita perle tre coppie protagoniste del programma e vedere uno dietro l’altro gli episodi, allora potete abbonarvi a Discovery Plus.