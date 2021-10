Una nuova domenica in compagnia di Mara Venier ci aspetta domani su Rai 1. La scorsa settimana la puntata di Domenica IN è stata più breve per fare spazio alla partita di calcio che ha visto l’Italia portarsi a casa il terzo posto nella Nations League ma questa settimana si torna in onda con la classica diretta che parte dalle 14 e finisce alle 17 circa. E allora tornano anche le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti della puntata di Domenica IN di domani. Siamo giunti al quinto appuntamento con il programma di Rai 1 e anche questa settimana saranno tanti gli ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier. Scopriamo le anticipazioni!

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 17 ottobre 2021



Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di domani anche Nino D’Angelo da oltre un anno assente dalla tv, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi nel suo nuovo singolo “Voglio parla’ solo d’Ammore’. Spazio a ‘Ballando con le stelle’ con uno dei concorrenti / ballerini più attesi Albano Carrisi, con lui rivedremo la performance di sabato sera e la commenteremo in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini; lo stesso Carrisi si esibirà insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri nel brano “Felicità”. Ci sarà anche un ampio talk dedicato proprio al programma di Milly Carlucci che debutterà questa sera.

Pierpaolo Petrelli protagonista della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’, racconterà le emozioni che sta vivendo in questo bellissimo momento per la sua vita e la sua carriera.

L’attrice Miriam Leone interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Marylin ha gli occhi neri’ per la regia di Simone Godano. E chissà che non ci racconti anche qualcosa del suo bellissimo matrimonio in Sicilia. Per la prima volta domani vedremo anche una novità che riguarda i giochi telefonici! Spazio al nuovo gioco telefonico ‘Pronto, chi canta?’ che coinvolgerà alcuni ospiti in studio e il pubblico da casa. In studio si inizierà a cantare una canzone che poi il telespettatore dovrà continuare, se lo farà potrebbe vincere qualcosa anche se ancora non sappiamo cosa! Emma Marazzo e Alberto Orlandi, rispettivamente mamma e fidanzato, racconteranno la triste vicenda di Luana D’Orazio morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni.

