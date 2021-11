Verissimo anticipazioni 20-21 novembre 2021: tutti gli ospiti

E’ tempo di conoscere i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Silvia Toffanin che torna, anche questo fine settimana, con un doppio appuntamento con il programma di Canale 5. Verissimo ci aspetta il 20 novembre e il 21 novembre, come sempre alle 16,30. E’ diventato ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico di Mediaset che lo premia con grandi ascolti. Silvia Toffanin aveva rivelato a settembre, che per il pomeriggio della domenica erano previsti una decina di appuntamenti. Il che significa che Verissimo, alla domenica, dovrebbe andare in onda per tutto il mese di novembre e poi? A dicembre ci si prende una pausa con film Natalizi o altro? Per il momento tutto dovrebbe restare uguale ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare anche delle novità per la programmazione domenicale del programma. Canale 5 non può perdere un cavallo di razza che sta compiendo miracoli alla domenica pomeriggio per cui probabilmente a Silvia sarà chiesto di continuare con il doppio appuntamento settimanale. Ma torniamo adesso alle anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che vedremo questo fine settimana su Canale 5.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 20 novembre 2021

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Valeria Marini che era stata annunciata come uno dei nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP. Considerando che è stata negli studi di Canale 5 questa settimana e che quindi non ha fatto al momento nessuna quarantena, possiamo senza dubbio dire che almeno per la prossima settimana, non ci sarà il suo ingresso ( sempre che poi venga confermato). Tra gli altri ospiti di Verissimo per la puntata del sabato anche Massimo Ranieri, che di recente è stato da Milly Carlucci per una esibizione molto bella sulla pista di Ballando con le stelle. E ancora, nella puntata di Verissimo di sabato ascolteremo anche Gene Gnocchi. Le anticipazioni ci rivelano che nel salotto di Silvia Toffanin arriveràò anche l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Nicola Pisu. Per Nicola, una prima volta nello studio di Canale 5.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 21 novembre 2021

Passiamo invece alla puntata del 21 novembre 2021. Domenica saranno protagonisti a Verissimo: Amanda Lear, il comico Gabriele Cirilli e Teo Teocoli. Inoltre, ad un anno dalla scomparsa di Stefano D’Orazio dei Pooh, lo ricorda in studio la moglie Tiziana Giardoni. Una puntata ricca come sempre di grandi emozioni che ci aspetta alle 16,30 dopo Amici.

