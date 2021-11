Verissimo ospiti 27-28 novembre 2021: le anticipazioni

Un altro fine settimana in compagnia di Verissimo per il pubblico di Canale 5. Il programma di Silvia Toffanin ci aspetta anche questa settimana il 27 e il 28 novembre 2021, sabato e domenica. Con una novità: la puntata di sabato arriverà dopo Una vita e non più dopo Love is in the air. Il motivo è semplice: gli ascolti del sabato di Verissimo sono in affanno. In particolare la passata settimana, la sovrapposizione tra Italia si e Verissimo, ha visto il programma di Canale 5 vincere solo per un soffio, a differenza di quanto accadeva lo scorso anno, quando Verissimo andava in onda dopo Amici. E infatti, anche alla domenica, adesso, con Amici programmato dalle 14 alle 16,30 il programma di Silvia Toffanin continua a fare molto bene. Una sorta di allarme rosso quindi per Verissimo che rischia, a causa del doppio appuntamento settimanale, di annoiare troppo.

Ma vediamo che cosa accadrà questo fine settimana su Canale 5 con i nomi di tutto gli ospiti che arriveranno nello studio di Silvia Toffanin.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 27 novembre 2021

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin come sempre grandi ospiti. Tra gli altri ascolteremo anche le parole di Christian De Sica. Spazio alla musica con due amatissimi artisti: prima Marcella Bella, reduce dall’impegno su Canale 5 con Ilary Blasi, Star in the star. E poi anche Kekko Silvestre frontman dei Modà a pochi giorni dall’uscita del nuovo album della band. Inoltre, ad un anno dalla scomparsa di Paolo Rossi, lo ricorda a Verissimo la moglie Federica Cappelletti. Infine, il racconto dell’ex protagonista di “Uomini e donne” Teresa Langella, che ha avuto il coraggio di denunciare per molestie un medico. Ad accompagnarla e sostenerla in studio il compagno Andrea Del Corso.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 28 novembre 2021

Saranno ospiti della domenica di Verissimo: uno dei protagonisti della musica italiana Riccardo Fogli, due attrici dal fascino senza tempo come Sandra Milo e Serena Grandi e la comicità irresistibile di Alessandro Siani. L’appuntamento quindi con la puntata di Verissimo di domenica è per le 16,30.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".