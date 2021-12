Gemma Galgani guarita dal covid ringrazia tutti per l’affetto

“Sono guarita dal Covid!” Gemma Galgani poche ore fa è tornata sui social per spiegare a tutte le persone che la seguono come sta e quelle che sono le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. La dama torinese è già tornata nello studio di Uomini e Donne, come vi avevamo già raccontato nelle nostre anticipazioni e si è rimessa di nuovo in discussione iniziando la conoscenza di un altro uomo. Questa mattina però con un breve post sui social ha provato a spiegare quello che ha provato negli ultimi 20 giorni, non solo. La Galgani ha anche ringraziato le tantissime persone che le sono state vicine in questo momento. Ha passato tanto tempo da sola in casa e non è stato facile. Per fortuna però ha sconfitto la malattia e adesso si prepara a tornare di nuovo in corsa per trovare l’uomo della sua vita.

Le parole di Gemma Galgani sui social



La Galgani ha provato a spiegare quello che ha provato in questi giorni, che non sono stati facili. Non solo l’incertezza per la malattia ma anche la solitudine. Non è stato semplice. Nel suo post scrive: “Solo pronunciarne il nome ci insinua , ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi.”

E ancora: “Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia.”

E poi ovviamente parole piene di affetto per tutte le persone che nelle ultime settimane le hanno mandato un messaggio o fatto compagnia in qualche modo. Le parole della Galgani sono state: ” Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino.”

