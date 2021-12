La frase di Andrea Iannone che Selvaggia Lucarelli non può perdonare

Selvaggia Lucarelli ospite nello studio di Oggi è un altro giorno spiega cosa le piace meno in questa edizione di Ballando con le Stelle, si riferisce non solo a Morgan e Andrea Iannone ma anche ad altro. Sente più vicino il pubblico che in genere la massacra con i commenti ma ci sono delle “scivolate che sanno di sessismo e maschilismo”. La Lucarelli è amareggiata, parla di una strana aria che la riguarda e poi attacca Andrea Iannone e a tutte le ragioni per farlo. Sabato scorso le parole del pilota forse sono sfuggite a molti ma Selvaggia Lucarelli le ha bene in mente. Iannone l’ha zittita mentre lei stava per fargli una domanda sul suo lavoro: “E’ un caso emblematico… tu non mi lasci nemmeno parlare e mi dici ‘stai buona che ti porto a cena… le donne con me non si sono mai lamentate…”. Questo è ridimensionare la sostanza, è sminuire una donna”. E’ solo un esempio, Andrea Iannone è davvero il più emblematico perché è stato diretto, il suo atteggiamento è stato davvero maschilista.

Selvaggia Lucarelli offesa da Andrea Iannone

“Sono tanti gli episodi che quest’anno possono essere definiti maschilisti” ha aggiunto ma è difficile che a Ballando domani si parlerà di questo.

“Di più invece mi piace il rapporto con il pubblico perché sono sempre stata l’elemento di disturbo e quando leggevo i commenti sui social su di me c’era da prendere un aereo e scappare via”. Sente di più consenso quest’anno ma quelle “scivolate” maschiliste la amareggiano e non poco.

Ci pensa Lorenzo Biagiarelli a riportare un po’ di equilibrio; è il suo fidanzato la sorpresa che Oggi è un altro giorno ha preparato per lei. Un amore che ripaga Selvaggia Lucarelli anche del rapporto tossico di cui parla nel suo libro. Scende nei dettagli, ricorda cose che difficilmente un’altra donna racconterebbe in pubblico. Lorenzo l’ha coccolata con il profumo d’arrosto in casa, accogliendola, paziente, innamorato. Tutto questo ripaga ma certe frasi non si dimenticano, non andrebbero giustificate o lasciate passare come una battuta su cui ridere.

