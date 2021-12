Antonella Clerici abbraccia le persone coinvolte nella tragedia di Ravanusa

Al via la nuova settimana di Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno ma tra tanti colori e allegria è impossibile non pensare alla tragedia di Ravanusa. E’ dal momento della drammatica notizia dell’esplosione, delle crollo delle palazzine in Sicilia, in provincia di Agrigento, che in tanti vorremmo fare qualcosa per alleviare tanta sofferenza. Dopo la prima ricetta di oggi Antonella Clerici passa al gioco al telefono, al suo pubblico con cui ogni giorno chiacchiera seduta sull’altalena. Questa volta non ha iniziato la puntata rivolgendo subito un messaggio, un pensiero a chi è parte di quel dramma che tutti stiamo seguendo, ha atteso un po’, troppo difficile o forse troppo semplice parlarne nei primi secondi della puntata.

Antonella Clerici chiede una preghiera per chi ha perso i familiari, la casa

“Avete certamente sentito di questa tragedia che c’è stata in Sicilia, in provincia di Agrigento, a Ravanusa” è con l’espressione di dolore sul viso che Antonella Clerici prima del gioco cerca le parole giuste per esprimere la sua vicinanza.

Nel suo programma ospita gli amici cuochi e le altre persone a lei care in cucina, è Natale ed è il periodo in cui le persone vanno a casa di altri, di amici, familiari, ci si ritrova insieme. Doveva essere il periodo più bello ma sabato si è trasformato in un incubo.

“Solo una preghiera, davvero un abbraccio forte a queste persone che stanno soffrendo molto per la perdita dei loro cari ma anche per la perdita della loro casa che un bene così importante. Non ho altre parole da dire, o meglio ne avrei tante ma è solo l’abbraccio che conta in questo momento” aggiunge che indagini e giustizia faranno il loro corso, adesso è il momento del dolore e anche di un po’ di silenzio. Riprende la sua puntata, il suo lavoro è portare serenità nelle case dei telespettatori.

