Più lo criticano, più lo guardano: nuovo boom per il Grande Fratello VIP 6

Avete presente tutti quelli che “ma Belen sempre il gossip, sempre con uomini diversi, chi se la fila” e poi le riviste più vendute sono quelle in cui c’è lei in copertina? Stesso paradigma per il Grande Fratello VIP 6: l’edizione più massacrata di sempre, l’edizione più brutta di sempre, l’edizione più penosa di sempre. Ma anche quella in cui da due settimane a questa parte, si incassano ascolti molto molto alti. Un milione e mezzo di spettatori in più ieri sera, ad esempio, rispetto allo show di Claudio Baglioni. Una domandina forse, bisognerebbe farsela. Il GF VIP viene demolito dagli stessi fan sui social, che non ne amano più le dinamiche, sempre le stesse, e poi si incollano alla tv per seguire il drama ideato da Alex Belli, l’idraulico, Ciccio Pasticcio, Delia Duran e tutti gli elfi del calendario dell’avvento che ogni giorno hanno una sorpresa per la coppia. Ieri sera i concorrenti del GF VIP ( a eccezione di Belli e della Sorge) sono stati per più di un’ora quasi sequestrati in una stanza da letto per osservare un siparietto di quelli scritti male e recitati peggio. Eppure era tutto lì il pubblico: quasi 4 milioni di spettatori. Mentre Baglioni e tutto il suo cucuzzaro, e che cucuzzaro, al sabato sera, si sono fermati a 2,5 milioni e mezzo di media. E’ chiaro poi che Alfonso Signorini possa parlare del suo Grande Fratello, ora, come di un programma di successo. Peccato che di Grande Fratello non sia rimasto nulla, ieri sera neppure le nomination ci sono state. Il programma che c’era una volta non c’è più ma in fondo, a Mediaset, va anche bene così. Tutto oro colato.

Per fortuna che ci pensa Blanca su Rai 1 a ristabilire un po’ d’ordine, con 5, 5 milioni di spettatori ci ricorda che c’è anche qualcosa di qualità da vedere in tv! E meno male.

Gli ascolti del 13 dicembre 2021: i dati auditel della prima serata

Blanca vince la serata con ascolti ancora pazzeschi, diventando una delle serie più viste del 2021. Ieri, alla quinta puntata, incassa una media di 5.431.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.23 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share (GF Vip Night: 1.733.000 – 36%).

Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha intrattenuto 974.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.818.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 754.000 spettatori con il 4.2% di share

Malissimo Il collegio, ma del resto mandarlo in onda allo sbaraglio al lunedì sera, è l’ennesima scelta assurda della rete. Su Rai2 Il Collegio fa una media di 674.000 spettatori pari al 3.2% di share.. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 323.000 spettatori con uno share dell’1.5% (presentazione: 442.000 – 1.8%). Su Tv8 I Predatori dell’Arca Perduta segna 316.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 196.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio in replica.

