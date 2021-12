Ballando con le stelle 2021 boom finale: Milly Carlucci fa il doppio di Baglioni

Se ce lo avessero detto 20 giorni fa non ci avremmo creduto. Non avremmo creduto che lo show super sonico di Claudio Baglioni con ospiti degni di Sanremo, sarebbe affondato sotto i colpi di danza degli aspiranti ballerini di Ballando con le stelle. E invece così è stato. Dopo aver sofferto contro l’invincibile Tu si que vales di Canale 5, Milly Carlucci si è goduta un grandissimo finale per il suo Ballando con le stelle 2021. Tre puntate e tre record di ascolti per Rai 1 che si è ripreso il sabato sera. E la finalissima di ieri sera, che ha fatto il doppio degli ascolti di Uà-Uomo di varie età, è stata vista da oltre 4 milioni di spettatori. Non si portava a casa un risultato così buono da diversi anni ( per arrivare a una finale così vista in share, bisogna tornare indietro al 2003). Ottimo lavoro per Milly Carlucci e per tutta la squadra di Rai 1 con una sola annotazione: la durata. Non si può sforare l’una con uno show del genere, soprattutto se si parte alle 20,35. In vista della prossima edizione di Ballando con le stelle lanciamo proprio questo appello: stringere, perchè di cose che si potrebbero non vedere ( come i commenti di Alessandra Mussolini o di Rossella Erra, per dire) ce ne sarebbero molte. Tagliare per migliorare e andare a letto tutti un po’ prima!

Gli ascolti del 18 dicembre 2021: è un trionfo per Ballando con le stelle

Per quanto riguarda il programma di Baglioni possiamo solo dire che puoi avere tutti gli ospiti di questo mondo e dell’altro, ma se la costruzione dello show, non regala nulla di emozionante, non ha un ritmo, non ha un senso, allora sei destinato a portare a casa ascolti mediocri.

La finale di Ballando con le stelle 2021, in onda ieri, 18 dicembre, ha conquistato 4.027.000 spettatori pari al 28% di share, con il segmento iniziale Tutti in Pista a 4.755.000 e il 21.9% . Su Canale5 l’ultima puntata di Uà – Uomo di Varie Età ha fatto praticamente la metà con 2.082.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.076.000 spettatori (5%) e Clarice 396.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Daddy’s Home 2 ha intrattenuto 1.094.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 975.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 007 – Zona pericolo totalizza un a.m. di 580.000 spettatori (3.2%). Su La7 il finale di Versailles ha registrato 208.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Natale a Washington segna 355.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la seconda parte di Erba – Storia di un Massacro è seguita da 303.000 spettatori (1.5%).

