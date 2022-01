Due puntate di Verissimo sono “too much”: SOS ascolti al sabato

S.O.S ascolti per Verissimo. A settembre poteva andare bene, a ottobre anche, a novembre era già troppo. Mediaset avrebbe dovuto pensare a una soluzione migliore, dopo aver capito che il doppio appuntamento con Verissimo, in onda sia al sabato che alla domenica, sta lentamente stancando il pubblico. E’ un discorso che facciamo già da settimane. Se in un primo momento infatti la mossa di Mediaset era stata perfetta e vincente, successivamente, tirando troppo la corda, qualcosa è cambiato, anche per un motivo da tenere in considerazione. Due puntate di un programma, possono avere senso, se ci sono delle storie che fanno presa da raccontare. Se invece, gli ospiti sono scollegati dall’attualità, arrivano nel salotto di Verissimo per presentare un libro, un film, o parlare di qualcosa che il pubblico conosce già, non c’è nessun interesse nell’ascoltare le solite interviste. Ed è un peccato, perchè Silvia Toffanin, che quel posto lo ha avuto in quanto compagna di, inutile negarlo, con il passare degli anni, studiando e con tanta umiltà, la conduzione di un programma così importante, se l’è anche meritata. Ed è diventata brava. Questo è un fatto. Il secondo fatto, è che al momento, le due puntate settimanali di Verissimo, hanno stancato.

Quale sarà il destino di Verissimo nei prossimi mesi?

Cosa si potrebbe fare? Bhè visto che il programma registra una media di 2 milioni di spettatori al sabato, si potrebbe pensare a un Pomeriggio Cinque News speciale week end, se proprio si deve ottenere un ascolto non brillante, meglio farlo con una minima spesa. Se dobbiamo lasciare Amici alla domenica, allora questa è una soluzione. Alla domenica si potrebbe allungare di poco Amici e poi mandare in onda una sorta di day time con le ultime dalla casetta… L’altra potrebbe essere anche quella di mandare invece in onda una sola puntata di Verissimo al sabato, iniziare alle 16 e avere delle signore interviste. Di recente il mondo del gossip e non solo, ci ha regalato grandi scoop, rimasti sui social e sui giornali on line. Pensiamo alla fine della relazione tra Ambra e Allegri, con tanto di tapiro, mai commentata in tv. Pensiamo alla telenovelas che vede Belen protagonista. Pensiamo alla fine del matrimonio tra Michelle e Tomaso. Insomma di interviste, da picco di share, ce ne sarebbero. E se non sono alla portata di Silvia Toffanin…Solo Verissimo in questo momento in quel di Mediaset, potrebbe regalarci qualcosa di così forte.

Questa lenta agonia di Verissimo potrebbe finire molto presto. Infatti Amici 21 presto dovrebbe lasciare la domenica, visto che, con l’inizio della fase serale, le puntate pomeridiane con Maria non dovrebbero andare in onda. Almeno così è stato nelle passate stagioni, dovrebbe essere lo stesso anche nel 2022. Cosa dobbiamo aspettarci per la primavera, un ritorno alle origini? Anna Tatangelo dovrebbe tornare con Scene da un matrimonio, Silvia resterà solo al sabato?

