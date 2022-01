Michelle Impossible è il nuovo programma della Hunziker: anticipazioni

Tutto quasi pronto per il nuovo show targato Mediaset, Michelle Impossibile, che vedrà al timone la regina della conduzione leggera, la solare Michelle Hunziker. Una opportunità importante per la carriera della showgirl svizzera che si vedrà alla guida di un programma tuto suo, uno one woman show pensato ad hoc per la spumeggiante soubrette. Lo show si chiamerà “Michelle Impossibile”, e già il nome è tutto un programma: la conduttrice metterà alla prova se stessa in imprese ardite.

Ma scopriamo insieme le prime anticipazioni sul nuovo programma di Michelle.

Il primo one woman show di Michelle Hunziker è Michelle Impossible

Un’occasione ghiotta per la effervescente Michelle Hunziker che, nonostante le turbolenze nella vita privata – la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi – a breve si vedrà alla conduzione di uno show dal format inedito: Michelle Impossible. Alla Hunziker sono state affidate due prime serate – di cui vi diamo anticipazione – nel mese di febbraio, il 16 e il 23 in prima serata su Canale 5. Come evoca il titolo il programma, certamente, ci saranno delle sorprese stupefacenti che catalizzeranno i telespettatori allo schermo. Michelle, che ha si è già cimentata con un programma simile ( per chi non lo sapesse conduce anche la versione svizzera di Scommettiamo che) potrà mettere in opera tutto il suo bagaglio artistico e dare ampio respiro alle sue performance migliori. La showgirl si cimenterà, oltre che mirabilmente alla conduzione, anche nel ballo, nel canto, nella recitazione, e, chissà, quali altre novità sorprendenti…

Non mancheranno le prove di fisicità in cui la conduttrice potrà esibirsi in azioni di coraggio, atleticità e sfide no limits. Quello che è assicurato, data la portata professionale della Hunziker, un clima goliardico improntato all’ironicità, come è nello stile puro della bella svizzera. Il pubblico sarà allietato di seguire il primo one woman show tutto al femminile condotto da lei, l’esplosiva Michelle. Tra l’altro in questi giorni Michelle ha postato sui social anche le prime immagini del corpo di ballo che sarà al suo fianco in questa nuova avventura, iniziando quindi a condividere con i suoi fan, le prime emozioni dalla sale prove.

Super ospiti Michelle Impossibile: le prime anticipazioni

Nessuna conferma ufficiale al momento, ma qualche anticipazione c’è. E se siete a caccia di anticipazioni su Michelle Impossibile, siete nel posto giusto. E’ previsto un parterre di tutto rispetto che parteciperà alle serate dello show in onda su Canale 5 a febbraio ( sarà il mercoledì sera il giorno scelto). Si profila all’orizzonte la possibilità di vedere nello show di Canale 5 nientemeno che una super ospite d’eccezione, la regina della conduttrici per antonomasia, Maria De Filippi, che pare, stando ad alcune indiscrezioni, comparirà nello show a fianco della biondissima showgirl. La presenza della conduttrice di Uomini e Donne è indicativo del bel rapporto di amicizia che lega le due donne da tempo.

Ma quali saranno gli altri ospiti del programma? Nella scaletta dello show pare sia prevista l’ospitata dei due noti comici Pio ed Amedeo. E, probabilmente, nel corso delle due prime serate il pubblico potrà assistere a un duetto strabiliante e inedito: un momento magico tra madre, Michelle, e figlia, Aurora Ramazzotti, una pensata della produzione davvero geniale, visto che il connubio tra le due funzione alla grande sui social. Tra gli altri ospiti potrebbe esserci anche Belen Rodriguez.

Una chance importante quella alle porte per Michelle Hunziker che la conduttrice svizzera merita appieno. E noi speriamo e le auguriamo che Michelle Impossible sarà una mission impossible di successo.

