Ascolti seconda serata Sanremo 2022: dopo lo strepitoso record si cerca il bis

Se ieri c’era una grandissima attesa per gli ascolti di questo festival, questa mattina è ancora più grande la voglia di sapere e Amadeus si è superato, se ha portato a casa un nuovo record di ascolti e se è stato capace di incollare alla tv anche con la seconda serata di Sanremo 2022, milioni di spettatori. Come sempre i dati di ascolto relativi al Festival arriveranno alle 10 di questa mattina e noi vi daremo in tempo reale tutte le notizie che riguardano gli ascolti della seconda serata ( quella del 2 febbraio 2022). Una serata che è stata caratterizzata dalla presenza di Checco Zalone, che ha accesso il teatro, alla sua prima volta a Sanremo 2022 ma soprattutto dalla musica, con i 13 Big che si sono esibiti in questa seconda attesissima serata.

Dopo il debutto grandissima attesa per i dati di ascolto della seconda serata

Grandi sorrisi ieri nella conferenza stampa post prima serata. Tutti felicissimi per lo strepitoso successo che il Festival ha portato a casa, e anche noi lieti che sia finito all’una di notte, sembrava impossibile e invece! “E’ stato un debutto straordinario con uno share medio del 55 per cento e quasi 11 milioni di telespettatori, uno dei migliori risultati di sempre. E’ stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, aveva commentato ieri così il grande successo della prima serata del Festival di Sanremo 2022, firmato per la terza volta da Amadeus: lo share complessivo più alto dal 2005 e il maggior ascolto, in termini di telespettatori, dal 2018. In tutto, 10 milioni 911 mila spettatori con uno share del 54.7 per cento.

Gli ascolti del 2021: fare meglio è possibile

Dopo il successo della prima serata, si pensa quindi che fare meglio dello scorso anno sia del tutto possibile. Del resto la seconda serata dello scorso anno non aveva brillato, scendendo sotto il 50% di share ( come era successo anche con il debutto). Vediamo quelli che erano stati i numeri della passata edizione per fare poi un confronto con quelli che arriveranno questa mattina.

Seconda serata mercoledì 3 marzo:

Complessivo: 7 milioni 586 mila, media in share 42,1%

Prima parte: 10 milioni 113 mila spettatori, con uno share del 41,2%

Seconda parte: 3 milioni 966 mila spettatori, con uno share del 45,7%

Picco d’ascolto alle 21.46: 12 milioni 524 mila

Picco di share alle 00.58: 50,6%

SANREMO START: 9 milioni 792 mila, 33,5%

PRIMA FESTIVAL: 7 milioni 91 mila, 25,7%



Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2022: i dati del 2 febbraio

Non ci resta quindi che attendere i dati di ascolto che come sempre, saranno disponibili alle 10 del mattino.

