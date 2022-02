Carolyn Smith ha sospeso la chemioterapia a causa di un’infezione al fegato

Carolyn Smith prosegue la sua lotta contro il cancro al seno, il rischio è ancora elevato ma ha dovuto sospendere la chemioterapia. A Verissimo la giudice di Ballando con le Stelle confida che ha un’infezione al fegato, un problema che in questo momento le impedisce di proseguire le cure. Non è una buona notizia ma Carolyn Smith di certo non si abbatte, lei riesce a dare forza a tante donne che purtroppo vivono la sua stessa malattia ma ammette che non è semplice. Il percorso non è ancora finito, più volte ha sperato di sentire dire dai medici che era guarita o che non doveva più fare altri cicli di chemio. “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”.

Carolyn Smith a Verissimo: “Ho tanti dolori ma mi sento bene”

“All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni” ha confessato la sua paura a Silvia Toffanin, ed è già dura doverlo solo dire.

La sua forza resta incredibile nonostante la paura che la sua salute adesso senza chemio possa peggiorare. “Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita”.

Ogni volta che la vediamo in tv il suo sorriso fa dimenticare tutto ma ha confidato che anche in diretta le è capitato di sentirsi male e prima di lei lo capiva Paolo Belli, suo carissimo amico, da anni al suo fianco anche per sostenerla.

Carolyn Smith sarà ospite a Verissimo domenica 13 febbraio su Canale 5, un’intervista da non perdere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".