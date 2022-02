Franco Oppini dopo il messaggio del figlio Francesco: “Non potete farmi questi colpi bassi”

Franco Oppini e Nini Salerno nel salotto di Serena Bortone su Rai 1 si raccontano, si commuovono, non solo battute e risate e come sempre a Oggi è un altro giorno arrivano messaggi importanti. Per Franco Oppini il video di suo figlio Francesco, anche per Nini Salerno c’è suo figlio. L’attore che ha vissuto una lunga storia d’amore con Alba Parietti, non ha molto da dire sul loro legame ma appena vede Francesco si emoziona. “Posso dire con ferma certezza che sei una persona dal cuore nobile, dal cuore buono, una persona educata, rispettosa, generosa e disponibile ad ascoltare sempre le persone, anche quando non si può, non c’è tempo o modo per farlo. Sei veramente una persona come tutte, come tante altre, come lo sono io del resto – racconta Francesco – e questa cosa l’ho presa anche molto da te; siamo persone umili, tu sei una persona umile, buona e disponibile”.

Il messaggio di Francesco Oppini a suo padre

“Poi sei anche testardo ma questo fa parte dell’essere Oppini e negli anni sei diventato anche molto meno irascibile ma questo è merito di Ada. Mando un bacione a tutti quanti, sono fiero di te papà, anzi Franco in questo caso”.

L’emozione di Franco Oppini è evidente e ammette: “Adoro mio figlio” racconta che si capiscono al volo, che hanno una forte complicità, hanno un rapporto bellissimo, che il figlio lo cerca spesso per dei consigli quando ha dei problemi che poi filtra e fa suoi. E’ molto orgoglioso di Francesco, sa che è un bravo ragazzo, è molto educato e sensibile: “Mi commuovo quando lo vedo”.

Anche Francesco è diventato noto al pubblico che segue i programmi in tv. Di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip facendosi conoscere. Tantissimi i ricordi di Franco Oppini e Nini Salerno con i Gatti di vicolo miracoli, sono amici da sempre, ma niente li commuove quanto i figli.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".