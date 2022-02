Federica Panicucci emozionata riceve la sorpresa di San Valentino a Mattino 5

Con tutto il romanticismo che Federica Panicucci ci racconta sempre di Marco Bacini oggi non poteva mancare una sorpresa del suo fidanzato. In diretta a Mattino 5 la Panicucci ha ricevuto per San Valentino un favoloso mazzo di rose rosse. Niente di originale ma il romanticismo c’è tutto e il futuro marito di Federica Panicucci immagiamo abbia dato solo un assaggio delle sorprese che ha preparato per la conduttrice. Lui che è un uomo di altri tempi, come ha più volte confidato la padrona di casa di Mattino Cinque. Poco originale ma così galante, così desideroso di mostrare a tutti che adora la sua fidanzata. Non tutte le protagoniste della tv oggi riceveranno regali e sorprese mentre conducono ma l’imprenditore non perde occasione per continuare a corteggiare la splendida Federica Panicucci.

Per Federica Panicucci emozione e imbarazzo in diretta grazie al fidanzato

La coppia non ha ancora svelato la data del matrimonio ma sembra mancare davvero poco al loro giorno più bello. Non riusciamo nemmeno a immaginare quanto sarà pieno d’amore quel giorno per entrambi.

“Auguro Buon Valentino a tutti. Queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco, e al mio Marco auguro buon San Valentino” è così che la conduttrice ha voluto chiudere la puntata di oggi, salutando i suoi telespettatori, facendo gli auguri di buon San Valentino a tutti ma soprattutto al suo compagno e ovviamente mostrando tutta la sua felicità. Federica Panicucci è poi scomparsa dietro le quinte volando per l’emozione, così felice, innamorata e soddisfatta.

Francesco Vecchi invece non si è lasciato condizionare dal momento e ha commentato che lui gli auguri per San Valentino li aveva già fatti, in privato.

Su Instagram ovviamente è arrivato anche il post romantico di Federica. Dopo la diretta ha pubblicato un video con i momenti più belli insieme al suo Marco.

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!😃 Buon #SanValentino a tutti! Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

