Gli ascolti della domenica: Amici 21 e Verissimo battono Rai 1, non basta Sanremo

A dirla tutta, sembrava proprio di essere ancora a Sanremo! A dimostrazione di come questa 72esima edizione sia stata davvero amata da tutti, nel pomeriggio di ieri, in tutte le trasmissioni in onda, c’è stato un pezzetto del Festival di Amadeus. Mara Venier ha regalato moltissimo spazio nella sua Domenica In ai cantanti protagonisti di Sanremo 2022 ed è successo lo stesso anche sul palco di Amici 21. Interviste poi e molto da raccontare anche nel salotto di Verissimo. Non solo musica tra l’altro, questo fine settimana ha visto il ritorno in tv di Ornella Muti e Drusilla Foer ad esempio, anche loro reduci dal Festival. Nella gara agli ascolti, comunque, la vittoria della domenica pomeriggio va ad Amici 21 e a Verissimo. I due programmi di Canale 5 nella giornata del 13 febbraio, battono Rai 1 e si riprendono dopo due settimane, la leadership degli ascolti.

Ma vediamo i numeri di questa domenica pomeriggio.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 13 febbraio 2022

La puntata di Amici 21 in onda dalle 14 alle 16,30 viene vista da una media di 3.148.000 spettatori, con il 20,03%. Il talent di Maria de Filippi ieri, oltre ad aver ospitato Emma, Irama, Sangiovanni, Aka 7even ha visto anche gli allievi iniziare il loro viaggio verso il serale con l’assegnazione delle prime maglie per la fase finale del programma.

Boom di Verissimo che parte da 2.799.000 con il 18,97% e migliora nella seconda parte con 2.964.000 e il 17,85% di share.

Non sfonda questa settimana il muro dei 3 milioni di spettatori Domenica IN. La prima parte del programma di Rai 1 è stata vista da 2.952.000 con il 18,02% mentre la seconda parte cala leggermente con 2.760.000 e il 18,47%.

Verissimo batte anche Da noi a ruota libera: Francesca Fialdini ieri si ferma al 16 % di share con una media di 2.589.000 spettatori.

