Incidente sugli sci per Andrea Amadei, il sommelier di Antonella Clerici si è rotto l’osso sacro

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno entra Andrea Amadei, è da un po’ di tempo che non lo vedevamo arrivare con il suo calice e la bottiglia di vino pronto a farci degustare senza assaggio l’abbinamento giusto al piatto del giorno. Andrea Amadei, il sommelier di Antonella Clerici, ha avuto un brutto incidente mentre sciava. L’esperto di vino, cultore del vino ma non solo, perché è anche conduttore di eventi, speaker e tanto altro, si è rotto l’osso sacro mentre era sugli sci. Bellissimo lo sport sulla neve ma quanti dolori e quante ossa rotte. E’ Antonella Clerici a raccontare subito che Andrea ha avuto un incidente. “E’ tre settimane che non lo vediamo e io sono sempre abituata a dire cosa succede nella nostra famiglia e lui è caduto andando a sciare”. La Clerici chiede a lui di dire cosa si è fatto.

Andrea Amadei: “Mi sono rotto l’osso sacro”

Solo pensare al dolore che ha potuto sentire fa male e infatti spiega che subito dopo la caduta non ha sentito quasi niente ma dopo mezz’ora mentre era in Pronto Soccorso il dolore è arrivato ed era lancinante. In seguito, Amadei è rimasto tre settimane fermo a letto, ben tre settimane per recuperare e oggi lo ritroviamo in diretta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

La conduttrice è un po’ preoccupata, non c’è molto da scherzare con un incidente come il suo, pensa al dolore che ha dovuto sopportare e alle settimane fermo a letto. Gli chiede di non fare troppi sforzi, anche per aprire la bottiglia di vino, di muoversi piano.

“Mi sono rotto l’osso sacro, è un dolore molto forte soprattutto mezz’ora dopo la caduta perché all’inizio è caldo. Adesso sto molto meglio diciamo che sto al 70% e il peggio è passato”. Ospite in cucina anche Benedetta Parodi che apprezza le sue qualità, non solo per la conoscenza del vino ma anche per la poesia che aggiunge e la bellezza evidente. Bentornato Andrea!