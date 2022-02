Antonella Clerici esprime tutto il dolore: “Dopo il Covid non ci meritavamo questo”

La camicia blu, il colore che esprime il dolore, perché i colori per Antonella Clerici hanno un significato importante. Oggi per lei è ancora una volta difficilissimo andare in onda con E’ sempre mezzogiorno, come due anni fa, quando il Covid è entrato nelle nostre vite portando dolore. Le notizie sulla guerra che questa mattina hanno dato a tutti un terribile buongiorno poi il Tg1, l’edizione straordinaria, e quando arriva mezzogiorno dove si trova l’entusiasmo per portare serenità? Antonella Clerici ci prova, deve farlo: “Eccoci nel nostro mezzogiorno. Allora è complicato quando si entra nelle vostre case dopo avere sentito queste terribili notizie. Monica Maggioni ci ha preso per mano e ci ha raccontato… La guerra è realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato niente. Dopo il Covid pensavamo di tirare un sospiro di sollievo e invece niente” inizia così Antonella Clerici la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, un’altra puntata molto difficile per tutto il cast.

Antonella Clerici: “Cerchiamo di tenerci tutti stretti stretti”

E’ un’amica che vuole consolare, una mamma che comprende che più di tutti sono i ragazzi ad avere paura perché tutto sembra fuori controllo da due anni.

“Putin dichiara guerra e donne e bambini spaventati per una fuga ma dove non si sa. Crollano i mercati, sale ancora il costo del gas ed è una situazione indescrivibile. Dopo il covid non ci meritavamo tutto questo ed è una guerra che rischia di coinvolgere tutti gli equilibri di tutto il mondo”.

Il Tg potrebbe riprendere la linea in qualunque momento, Antonella Clerici cerca di sorridere e fare sorridere tutti. La paura è quella di mancare di rispetto a qualcuno, è il timore di cui parla Francesca Marsetti. Ma Antonella Clerici conosce bene il suo compito, portare nelle case di tutti quella leggerezza che non è mai superficialità ma è quella boccata di ossigeno, di buon umore, di serenità che serve a tutti. “Oggi è giovedì grasso e avevamo fatto la spesa pensando ad altro ma non riusciamo sempre di più a controllare quello che succede”.