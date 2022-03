Gli ascolti del sabato: C’è posta per te ancora sotto i 5 milioni, male Affari Tuoi

Continua a dominare il sabato sera di Canale 5 e degli italiani C’è posta per te. Il programma di Maria de Filippi è il più visto della serata anche il 5 marzo 2022, ma gli ascolti sono in calo rispetto alle prime puntate ( e di molto inferiori rispetto alla passata stagione, si perde oltre 1 milione di spettatori). Imparagonabile chiaramente il dato di quest’anno con quello della passata stagione quando c’era ancora il coprifuoco, quando il sabato sera non si usciva, quando l’Italia continuava ad affrontare il virus tra zone rosse e zone arancioni. Ma rispetto alle prime puntate in onda tra gennaio e febbraio, è evidente la differenza. Non si può neppure dire che si tratti di un problema di concorrenza: gli ascolti del sabato sera di Rai 1 non sono quelli di una rete che può mettere in difficoltà il competitor. Anzi ieri sera il programma di Amadeus ha registrato una media ancora più bassa di quella della settimana precedente e, soprattutto nella seconda parte della serata, Affari tuoi formato famiglia proprio non convince.

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati del 5 marzo 2022

Su Canale5 C’è Posta per Te dalle 21:32 alle 00:45 ha raccolto davanti al video 4.643.000 spettatori con uno share del 26.4%.

Affari Tuoi – Formato Famiglia registra una media di 3.691.000 spettatori pari al 16.6% di share nella prima parte dalle 20:49 alle 22:42 e 2.534.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte chiamata Pacchi Celebrity dalle 22:42 alle 23:42. Terzo posto del podio per Mediaset. Su Italia1 Inside Out ha intrattenuto 1.120.000 spettatori (5.2%).

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 967.000 spettatori (4.4%) e F.B.I. International 931.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 817.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Skyfall totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (5%). Su La7 In Onda – Prima Serata dalle 21:20 alle 22:31 è visto da 996.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 349.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Hancock segna 276.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Putin – Ultimo Zar è seguito da 503.000 spettatori (2.7%).