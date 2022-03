Ultima Fermata a marzo su Canale 5 con novità e sorprese: le anticipazioni

Pensavamo che sarebbe andato in onda in estate ma ci sbagliavamo. A quanto pare Ultima fermata non è il “sostituto” di Temptation Island ma qualcosa di nuovo da proporre nel palinsesto primaverile al pubblico di Canale 5. Ultima fermata infatti debutterà pochi giorni dopo l’Isola dei famosi, per un mese di marzo davvero molto ricco per Canale 5 . Il programma vedrà gente comune protagonista, storie che ricordano un po’ C’è posta per te, un po’ Temptation Island. Ultime occasioni, tradimenti, voglia di far pace. Protagoniste persone che cercano di recuperare un rapporto con le loro storie, i loro dubbi, le speranze ma anche le angosce. Sappiamo ancora molto poco di Ultima Fermata anche se alcune anticipazioni sono arrivate proprio poche ore fa dal sito DavideMaggio.it che lancia una anteprima sul format. Il programma infatti, a differenza di quanto succede con Temptation Island, non avrà un conduttore ma una voce narrante che però avrà delle “fattezze umane”. Proviamo a spiegarci: la persona che racconterà con la voce fuori campo le vicende dei protagonisti, comparirà poi anche sullo schermo, anche se teoricamente, da quello che si capisce, non avrà a che fare in modo diretto con chi ha scelto di chiedere l’aiuto del programma.

Ultima fermata con una conduttrice nota: chi sarà?

Su DavideMaggio.it si legge: “Il nuovo programma targato Fascino, infatti, avrà come vi avevamo raccontato una voce narrante alla quale, però, si è deciso di dare un volto. A puntate già state registrate, dunque, un volto noto della tv nostrana racconterà (in esterna) le vicende delle coppie protagoniste senza, tuttavia, avere alcun tipo di interazione con loro.”

Succede in tanti format che vediamo anche spesso su Real Time ad esempio, e potrebbe esser stata una scelta causata magari anche dal periodo di pandemia che stiamo vivendo. Oppure una aggiunta che è piaciuta in un secondo momento. Sempre su DavideMaggio.it leggiamo: ” La prescelta – sì, si tratta di una donna! – farà da collante alle varie fasi del racconto, nel tentativo di renderlo più accattivante.” Al momento nello spot, in onda su Canale 5, non ci sono riferimenti a questa protagonista femminile di Ultima fermata. Difficile quindi provare a immaginare chi possa essere anche se, gli indizi sono stati dati proprio dal noto portale dedicato al mondo della tv.

Su DavideMaggio.it si legge: “ il “volto narrante” dello show che racconta storie d’amore vicine al “capolinea” e quindi bisognose di una decisione definitiva (continuare insieme o separarsi), ben avrebbe potuto prendere parte al programma… qualche anno fa!.” Inutile dirvi che tutti hanno pensato a Giulia de Lellis. Si dice da settimane che per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi imprenditrice e influencer, ci sarebbe stato un programma in prima serata su Canale 5. Potrebbe essere proprio Ultima Fermata? Le ipotesi non mancano: c’è chi vede il ritorno di Alessia Marcuzzi, c’è chi parla di Belen…Negli indizi non si dice mai che è una vera e propria conduttrice ma un volto noto della tv nostrana, non a caso, c’è persino chi fa il nome di Anna Tatangelo. Sicuramente è un personaggio che orbita nel mondo di Maria de Filippi, ma i nomi, potrebbero essere davvero tanti.

Manca pochissimo al debutto, probabilmente nelle prossime settimane il programma sarà pubblicizzato anche dagli studi di Uomini e Donne e magari anche alle anticipazioni di questi giorni, scopriremo qualcosa in più! Per ora possiamo solo dirvi che l’appuntamento con Ultima Fermata è per il 23 marzo 2022 su Canale 5.