E’ Simona Ventura la voce narrante di Ultima Fermata: dai social l’ufficialità

Quando ieri sul sito di DavideMaggio.it era stata lanciata la notizia di una voce narrante, una sorta di conduttrice per il nuovo programma di Maria de Filippi, Ultima Fermata, non abbiamo pensato a Simona Ventura, ritenendola blindatissima con la Rai. La Ventura infatti conduce un programma settimanale con Paola Perego su Rai 2 ed è per questo che avevamo pensato fosse impossibile vederla praticamente in contemporanea anche su Mediaset. Ma a quanto pare, anche questo può succedere ed è successo.

Con tutta la stima di questo mondo per la Ventura, pensate che penuria di conduttori ci sia in quel di Mediaset se addirittura, per una “voce narrante” si debba arrivare a proporre il ruolo a una conduttrice che al momento è in forze alla Rai. Pazzesco. E se non si darà spazio ai giovani talenti, ai giovani conduttori, alle giovani conduttrici in futuro sarà sempre peggio. Anche perchè le signore della tv iniziano ad avere anche una certa età ecco. E pur pensando di vederle ancora per un altro decennio, chi verrà dopo di loro non avrà fatto nessuna esperienza e si ritroverà a essere un “giovane conduttore” o una “giovane conduttrice” a 50 anni.

In ogni caso, Simona Ventura sarà la protagonista di Ultima Fermata, insieme alla gente comune che si metterà in gioco e racconterà le sue storie. Per lei un ruolo da conduttrice senza però nessun incontro con i protagonisti delle storie che saranno raccontate, almeno secondo le ultime anticipazioni sul programma di Canale 5.

Simona Ventura ringrazia tutti in vista di Ultima Fermata

Pare sia stata una scelta dell’ultimo momento, ma anche in questo caso, è difficile credere che non ci sia stata una valida alternativa, un volto nuovo che orbita magari anche nel mondo di Maria de Filippi. E pensare che nello studio di Uomini e Donne ( e non solo) di gente che avrebbe voglia di fare qualcosa, ce ne sarebbe tanta. A quanto pare i talenti sono sempre più rari e si preferisce puntare sulle certezze, sulla grande professionalità che una conduttrice del calibro di Simona Ventura può garantire. La conduttrice di Rai 2 ha ringraziato la Rai per averle concesso questa opportunità di poter essere presente su due fronti; la sua collega Paola Perego, tutta la Fascino e il cucuzzaro tutto.

Stima quindi rinnovata tra Maria de Filippi e Simona Ventura che torna in quel di Mediaset dopo Temptation Island VIP. Non ci resta che attendere adesso la prima puntata di Ultima Fermata per poter dare un giudizio! Si parte il 23 marzo, in bocca al lupo a tutti.