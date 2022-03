Patrizia Pellegrino a dieta a giorni alterni: “Una lotta contro il tempo”

Mille complimenti per Patrizia Pellegrino ed è Serena Bortone ad osservare che il tempo passa ma per la sua ospite molto lentamente. “Una lotta contro il tempo” è la risposta della Pellegrino che a Oggi è un altro giorno ammette che per lei è una gran fatica restare in forma perché ama mangiare. La dieta di Patrizia Pellegrino è un po’ un disastro ma alla fine il risultato è positivo. “Dieta sì perché io mangio un sacco ma un giorno si è un giorno no la smetto, sono un disastro, amo la vita, amo mangiare e mi piace tutto ciò che è bello”. In pratica Patrizia Pellegrino confessa che oggi che era ospite a Oggi è un altro giorno era a dieta ma che da domani già non lo sarà più. Quindi mangia e si pente, fa la dieta e non resiste, ma anche questa dieta un giorno sì e un giorno no può avere i suoi vantaggi.

Patrizia Pellegrino a Oggi è un altro giorno

Sempre esplosiva, sembra non avere problemi, sempre così allegra e con gli occhi che sorridono anche quando racconta i suoi dolori. Ne ha avuti tanti, li ha raccontati più volte, soprattutto la morte del primo figlio, Riccardo, appena nato.

Non si tira indietro quando la Bortone le chiede della love story di tanti anni fa con il principe Alberto di Monaco. Racconta che l’ha incontrato a Venezia a un evento, quando lei era molto famosa, piena di lavora, desiderata da tutti. Si è trovata in gondola con il principe e con Liza Minneli, ha toccato il cielo con un dito. Hanno passato la serata in discoteca e il giorno dopo era a pranzo con Alberto di Monaco. Dopo qualche mese è iniziata la loro storia e lui è sempre stato un vero principe. La relazione si è interrotta perché erano uscite delle foto piccanti di Patrizia Pellegrino su Playman. Le facevano tutte le attrice famose ma il principe era imbarazzato, le disse che non poteva avere accanto una donna che aveva fatto quel tipo di foto. La Pellegrino confessa che ha pianto tantissimo per lui ma poco dopo era già fidanzata con il suo primo ex marito.

Si sono rivisti dopo anni ma Alberto con Patrizia è sempre stato un vero gentiluomo. E’ un ricordo che le piace molto raccontare. Non si tira indietro davanti a nessuna domanda, parla della depressione, del dolore e delle gioie per i suoi figli, della sfortuna in amore.