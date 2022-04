Tosca racconta della malattia da bambina: “Per questo non ho figli”

Tosca aveva solo 6 anni quando una malattia che oggi sarebbe banale le ha cambiato l’infanzia, non è stata più la stessa vita, sempre sotto una campana di vetro. Ospite a Oggi è un altro giorno Tosca confida che forse è per questo che ha scelto di non avere figli. “Mi hanno salvato, avevo pochi mesi di vita, era una malattia che adesso fa ridere perché ci sono gli antibiotici ma all’epoca no e la mia infanzia è stata un po’ sotto una campana di vetro… La musica mi ha salvato la vita”. 4 mesi in ospedale e quando è uscita non poteva fare nulla, non poteva sudare, andare in piscina, niente, perché le sarebbe venuta la febbre a 40, quindi avrebbe dovuto fare le flebo, sarebbe andata sempre così. “Forse per questo non ho figli, la mia infanzia non è stata bella. Non vedevo l’ora che finisse”. Dicevano che quando sarebbe arrivato lo sviluppo tutto sarebbe passato e non vedeva l’ora ma l’emergenza è una opportunità. Faceva i compiti e Tosca racconta che rompeva le scatole; la nonna andava in chiesa e la portò con sé, scoprì il coro della chiesa. Non ci pensava proprio a cantare ma se non ci fosse stata la malattia non avrebbe mai scoperto il suo talento.

Tosca a Oggi è un altro giorno

La sua mamma aveva solo 23 anni e Tosca negli occhi degli adulti leggeva una strana preoccupazione, ogni volta che faceva gli esami del sangue, ma in compenso riceveva regali, i vestiti di Barbie e ogni cosa per la sua bambola.

Un’artista straordinaria, è una bambina di più 50 anni ma dentro ne ha 12 ed è sempre tutto collegato alla sua infanzia non vissuta. Non dimenticherà mai il giorno che era al Luna Park con la mamma e i cugini e lei per prendere lo zucchero filato sollevò il braccio scoprendo la schiena. C’era uno strano sfogo ma non era orticaria come credevano. Arrivarono i dolori fortissimi, non riusciva più a camminare. Una tonsillite mal curata le aveva scatenato altro.