Raoul Bova papà: “Le mie figlie mi controllano, sono gelosissime”

A Domenica In Raoul Bova parla più della vita privata, dei figli, del suo ruolo di papà che di Don Massimo, il nuovo ruolo che tutti attendono di vedere in Don Matteo. “Le mie figlie mi controllano sono gelosissime e quindi devo dire che il bacio a Mara Venier era tutto finto” precisa Raoul Bova guardando la telecamera perché sa che le sue bambine più piccole, Alma e Luna, lo stanno seguendo e avendo visto il bacio dato alla Venier si saranno preoccupate. Che papà è Raoul Bova? A 29 anni il primo figlio, era sposato con Chiara Giordano, credeva sarebbe stato l’amore della vita per sempre, la sua unica famiglia per sempre: “Sono cresciuto con il tempo come padre. Con i miei figli più grandi c’è sicuramente un rapporto di grande complicità e apertura perché sono più grandi. Con le figlie femmine è diverso. Mi piace ascoltarli i miei figli, mi piace avere un rapporto speciale, unico con ognuno”. Non deve essere semplice ma Raoul Bova sembra sicuro di essere un ottimo padre, perché il suo impegno è costante. Una famiglia allargata, un divorzio che ha fatto soffrire tutti ma alla fine ogni tassello è andato al posto giusto. La sua famiglia di origine è sempre stata fondamentale nella sua vita, oggi più che mai i suoi quattro figli sono il suo mondo.

Raoul Bova a Domenica In

E’ cresciuto con i suoi figli, è cresciuto sul set ma in tv Raoul Bova mostra ancora quel pizzico di imbarazzo che oggi fa sorridere anche lui. La prima intervista nella prima Domenica In di Mara Venier, è passato così tanto tempo, sono tutti meno giovani, le emozioni però sono sempre le stesse.

Il tempo ha anche dimostrato che l’amore per Rocio Morales era autentico. Sono andati contro tutto e tutti ma avevano ragione, alla fine l’amore ha vinto ma è stato difficile.