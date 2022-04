La morte di Stefano D’Orazio: per Roby Facchinetti una batosta che non supererà mai

Nell’intervista a Oggi è un altro giorno Francesco Facchinetti non poteva non ricordare Stefano D’Orazio. Una morte che è difficile da accettare ma è soprattutto a suo padre Roby Facchinetti pensa: “Penso che la batosta di Stefano mio padre non la supererà mai. 50 anni d’amicizia, più di un matrimonio”. Ha gli occhi lucidi Francesco Facchinetti mentre ne parla, guarda la foto di Stefano D’Orazio, era suo zio, lui è un figlio dei Pooh e spiega cosa significa per lui e Daniele Battaglia, gli altri fratelli, essere cresciuti all’ombra del palco dei Pooh. “E’ difficile spiegare alle persone che non sanno che noi siamo cresciuti all’ombra del palco dei Pooh, che i nostri amici erano i fan dei Pooh e abbiamo conosciuto l’Italia e il mondo grazie a loro”. Il batterista è morto a causa del Covid, è andato via da solo, in ospedale, è morto quando il terrore per questo maledetto virus era altissimo e Roby Facchinetti ha visto morire tanti amici, uno dopo l’altro, purtroppo anche lui, senza poter fare niente.

Francesco Facchinetti a Oggi è un altro girono ricorda Stefano D’Orazio

“Stefano era uno zio, era un fratello. Forse tra tutti era quello che aveva più voglia di parlare, era di certo il più legato a noi bambini e vederlo andare via in tre giorni è stata dura per ma penso tantissimo per mio padre. E’ una cosa che non supererà mai”.

Francesco racconta che a Bergamo sono morte tante persone che conosceva, che tutti conoscevano. Che ogni mattina aveva paura di accendere il telefono e scoprire che qualcuno non c’era più, che qualcun altro era in ospedale e stava male. Tra questi purtroppo c’è anche Stefano D’Orazio, che soprattutto per Roby è stato il fratello, l’amico, la persona con cui ha condiviso tutto e aveva ancora tanto da condividere.