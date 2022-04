Il figlio di Lando Buzzanca mostra come sta davvero l’attore

E’ un video che il figlio di Lando Buzzanca si è pentito di avere girato ma a Italia sì Massimiliano Buzzanca spiega che era necessario per tutelare il padre, per fare capire che non può avere intenzione di sposarsi, perché non è in grado di comprendere le domande. Si sente in colpa per alcune cose ma è normale perché sono gli errori che possono commettere tutti i figli: “Quattro anni fa avrei dovuto chiedere di fare un certo tipo di controlli, io dovevo andare dal giudice tutelare e chiedere come sta papà, chiedere se era tutelato”. Il figlio di Buzzanca pensa che ha in parte trascurato alcuni sintomi, ha sempre detto che Lando era scordarello ma poi l’attore si è aggravato e oggi suo figlio ha il dubbio che non lo riconosca tutte le volte che lo va a trovare. Massimiliano sa che suo padre non riconosce suo fratello e nelle foto non riconosce più la moglie che gli è stata accanto per più di 50 anni

Il figlio di Lando Buzzanca a Italia sì

“L’incidente che ha avuto papà ha fatto danno su danno perché già aveva una forte afasia cognitiva, comprensiva e dal punto di vista del linguaggio. Ha avuto un trauma cranico con versamento al cervello. L’ematoma si è asciugato ma da mesi sta in una struttura per fare logopedia e fisioterapia ma adesso tutto è peggiorato”. Lando Buzzanca su 40 parole ne comprende forse 2. E’ per questo che per il figlio è impossibile che lui voglia sposare Francesca Della Valle.

E’ ricoverato da aprile ma ad agosto all’anagrafe del comune di Roma arriva la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio con la richiesta di massima riservatezza.

Il timore del figlio di Lando Buzzanca è chiaro, è il comportamento di Francesca Della Valle che spaventa la famiglia dell’attore. A Italia sì spiega che non c’è un gran patrimonio, Massimiliano Buzzanca pensa quindi che la Della Valle voglia usufruire del prestigio del cognome, di diventare la signora Buzzanca, un giorno… la vedova Buzzanca. Mostra quel video che fa male ma che evidenzia lo stato di salute di Lando, il suo sguardo perso nel vuoto.