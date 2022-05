Niente Domenica IN per Manuel Bortuzzo dopo l’ospitata a Verissimo: il commento sui social

E’ stato Davide Maggio a svelare che nella puntata di Domenica IN di oggi, 8 maggio 2022, tra gli altri ospiti avrebbe dovuto esserci anche Manuel Bortuzzo. Tra l’altro, come questa mattina vi facevamo notare anche nel pezzo dedicato agli ascolti del sabato, e ai buoni risultati di Verissimo, tutti avevamo notato questa stranezza. Stasera andrà in onda Rinascere e su Rai 1, Bortuzzo non aveva presenziato. Il motivo è stato rivelato: Manuel avrebbe dovuto essere nel salotto di Rai 1 con Mara Venier questo pomeriggio ma, dopo aver accettato l’intervista per Verissimo con Silvia Toffanin, le cose sono cambiate. Secondo le voci circolate in queste ore, sarebbe stata Mara Venier a rimbalzare il veneto, vista la sua scelta di andare a parlare a Verissimo. Nella puntata di Domenica IN di questo pomeriggio si darà comunque spazio alla storia di Manuel, e al film Rinascere, con un momento dedicato a questo film, che vedrà Alessio Boni ( che nel film interpreta il padre di Manuel Bortuzzo) protagonista.

Manuel, lo stesso che ieri ha detto da Silvia Toffanin di non essere minimamente interessato a quello che si dice sui social, perchè la vita vera non è su Instagram, proprio su quel social, ha postato un commento, che lascia ben capire quale sia la sua posizione su tutta la vicenda, e su quello che sta succedendo in queste ore. Dopo che la notizia è stata pubblicata da Davide Maggio infatti, la polemica infiamma su Twitter e INstagram.

Una persona fa notare sui social che non ci sarebbe stato nulla di male nell’andare a Domenica IN a parlare solo del film Rinascere e non del gossip, anche dopo l’intervista a Verissimo, che è chiaro a tutti che Manuel voglia tenere le due cose separate, accusando quindi la Venier di essere interessata solo al lato gossipparo della vicenda. “Non tutti ci arrivano” ha commentato Manuel Bortuzzo sui social.

Il vero problema è che Manuel, oggi doveva essere a Domenica In, per parlare del suo film e avere il giusto lancio pubblicitario. Avrebbe potuto chiedere di parlare solo del film, cosa che sicuramente la conduttrice di Rai 1 avrebbe accettato. E poi settimana prossima avrebbe potuto fare la sua intervista monologo da Silvia Toffanin. E se proprio dobbiamo dirla tutta, Manuel Bortuzzo questa famosa esclusiva avrebbe dovuto darla a Marco Liorni, che lo ha scelto per il suo programma, Italia si. Che gli ha dato una possibilità importante: lavorare e far conoscere la sua storia e farsi conoscere, molto prima del GF VIP. E lo diciamo soprattutto perchè la gratitudine è una cosa importante e andare ospite nel programma competitor, stesso giorno stessa fascia oraria, forse non è stata la cosa più carina del mondo.