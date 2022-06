Ascolti tv, grandi numeri per DallArenaLucio Rai 1 vola. Male New Amsterdam

Nulla da fare per la serie americana che tanto ha appassionato il pubblico statunitense. Non si erano registrati numeri alti nelle prime tre stagioni e anche la prima puntata di New Amsterdam 4 non lascia il segno, anzi. Nella gara agli ascolti della prima serata del 3 giugno 2022, è Rai 1 a dominare con la bellissima ed emozionante serata dedicata a Lucio Dalla. Un vero e proprio tributo, una festa tra amici, come sicuramente avrebbe fatto piacere al grande artista ricordato da tutti i musicisti e cantanti che lo hanno incontrato sulla loro strada. Ottimi gli ascolti per DallArenaLucio con Carlo Conti e Fiorella Mannoia e con tantissimi Big della musica italiana che hanno cantato i meravigliosi brani di Lucio Dalla. Canale 5 sotto il 10% di share, stessa media di rete 4. Non proprio un risultato convincente.

Gli ascolti del 3 giugno 2022: tutti i dati auditel della prima serata di ieri

DallArenaLucio ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share (Ciao Lucio dalle 00:08 alle 00:36 a 1.664.000 e il 22.4%). Vola Rai 1 con una serata davvero ricchissima di emozioni nel ricordo di uno dei più grandi artisti della nostra musica.

Su Canale5 il debutto di New Amsterdam 4 non va oltre la media di 1.408.000 spettatori con uno share del 9.6% (primo episodio a 1.790.000 e il 10.2%, secondo episodio a 1.370.000 e l’8.6%, terzo episodio a 1.156.000 e il 10%). Anche la quarta stagione della serie, non trova i meritati ascolti.

Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.008.000 spettatori (5.7%) e N.C.I.S. Hawai’i a 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto 1.051.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da 625.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.200.000 spettatori (9.1%). Su La7 Propaganda Live registra 574.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 373.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è vista da 450.000 spettatori (2.7%).