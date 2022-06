Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Il suo commento lascia il dubbio

Dopo l’ultima edizione di Ballando con le Stelle un po’ tutti avevano immaginato che Selvaggia Lucarelli avrebbe lasciato il programma, poi è invece sembrato che restasse, adesso c’è altro. Niente di ufficiale ma Tv Blog richiama l’attenzione su un commento di Selvaggia Lucarelli riguardo la permanenza nella giuria di Ballando. Al momento sembra ci sia un giallo da risolvere ma tutto è nato quando la giornalista ha risposto su Instagram ad alcune domande dei suoi follower. Curiosi di conoscere i suoi prossimi impegni professionali, le hanno chiesto se sarebbe rimasta a Ballando con le Stelle, a Piazza Pulita, a Radio Capital. Tre le risposte di Selvaggia Lucarelli ma ha lasciato ugualmente il mistero su quale degli impegni ha scelto di abbandonare.

Chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle?

“Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale“ quindi l’abbinamento ai singoli programmi forse non c’è, l’ordine è casuale. Di certo la Lucarelli non la rivedremo in uno dei tre ma quale? Molti pensano che il no sia proprio al programma di Milly Carlucci, però è anche quello più difficile da abbandonare, è di certo il programma più in vista, lei è giurata e sempre protagonista.

Chi vedremo dal prossimo 8 ottobre in giuria? Se davvero Selvaggia dovesse abbandonare c’è la fila per prendere il suo posto. Era già stato fatto il nome di Giancarlo Magalli ma Tv Blog ricorda che ci sono anche altri nomi che girano da tempo. Da Costantino Della Gherardesca a Iva Zanicchi ma potrebbe anche arrivare Morgan, proprio lui che magari ha fatto traboccare il vaso. Nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle il pubblico si è diviso schierandosi dalla parte di Selvaggia o dalla parte di Marco Castoldi, chissà se la sua presenza potrebbe piacere in giuria.

Si attende come sempre il seguito ma molto probabilmente dovremo attendere molto, magari le anticipazioni di Milly.