Anche Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle? La sua risposta

Samuel Peron è tra i ballerini storici che hanno portato al successo Ballando con le Stelle e dopo ben 17 anni anche lui potrebbe dire addio al programma. Si vocifera che dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira anche Samuel Peron potrebbe non tornare nella sala prove di Ballando con le Stelle. Lui non si tira indietro, a domanda risponde e lascia intendere un po’ di cose ma sembra che la decisione definitiva non sia stata presa. L’abbiamo visto a Buongiorno benessere, tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno e anche a Camper, inoltre, sta per diventare papà per la prima volta, insomma, gli impegni non gli mancano ma il dance show di Rai 1 resta sempre uno dei più importanti. Dopo tanti anni di vip assegnati, coreografie e giudizi non sempre giusti e in prima serata forse Samuel Peron è anche stanco, ma non è tutto.

Samuel Peron non ha ancora parlato con Milly Carlucci

Uno dopo l’altro vanno via tutti i ballerini protagonisti di Ballando con le Stelle? Ricorderete la delusione della Carlucci per l’addio di Raimondo Todaro, mentre Simone Di Pasquale avrebbe fatto di tutto per continuare a ballare su quella pista; lui però ci sarà, in un altro ruolo ma sembra certo che affiancherà Milly Carlucci.

Samuel Peron che farà? E’ a Tele Più che ha risposto: “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende però anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo”. Quindi, se resterà a Ballando con le Stelle “dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”.

Possibile che Peron non sappia ancora una nulla, che non abbia già dei programmi precisi per il futuro? Magari attende davvero di scoprire il vip a cui dovrebbe insegnare a ballare, magari attende anche di scoprire chi si troverà in sala prove Vito Coppola. Al ballerino salernitano è stata concessa molta visibilità, non solo a Ballando. Attendiamo il seguito.