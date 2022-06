Ascolti tv per l’Isola dei famosi 2022 nessun guizzo neppure per la finale

Tempo di finale per l‘Isola dei famosi 2022: come saranno andati gli ascolti del 27 giugno ? L’edizione più lunga di sempre del reality di Canale 5 con 99 giorni di gioco, di sacrifici, di prove, di digiuno, è stata vista da 2.575.000 spettatori, un risultato non troppo entusiasmante. Ma è lo stesso numero di spettatori che da tre mesi segue il programma, nè più nè meno.

Una edizione, dobbiamo dirlo, poco fortunata dal punto di vista degli ascolti che ha avuto solo un difetto: quello di durare troppo. Una edizione davvero divertente, ironica, scherzosa, che ha visto un cast molto forte mettersi in gioco e senza dubbio, per la prima volta, abbiamo anche visto un trio funzionare in modo perfetto. Parliamo di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti, che ci hanno fatto ricordare, che cosa significhi davvero, avere quel ruolo. Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono stati impeccabili peccato che il pubblico, probabilmente nauseato da sei mesi di GF VIP, non abbia deciso di seguire questa edizione ( che però va detto, avrebbe dovuto fermarsi un mese fa perchè anche a causa degli infortuni, nelle ultime settimane ha detto e dato, davvero ben poco).

Gli ascolti del 27 giugno 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share. Lo scorso anno il reality aveva ottenuto per la finale lo stesso share ma con una media di 3,3 milioni di spettatori. Si è perso parecchio in questa edizione, è un dato che non soddisfa. In sette anni il reality di Canale 5 è passato da una media di oltre 6,5 milioni di spettatori alla finale a 2,5 ha perso 4 milioni.

Al secondo posto Rai 1 con il ciclo dedicato ai film di Julia Roberts. Su Rai1 Ben is back ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.365.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.

Vediamo le altre reti. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha interessato 953.000 spettatori pari al 5.6% di share e 9-1-1 Lone Star 880.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 648.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 289.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato il 2.1% con 300.000 spettatori mentre sul Nove Viva l’Italia ha catturato l’attenzione di 404.000 spettatori (2.7%).