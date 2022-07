Le scuse dell’inviata di Camper dopo la polemica sulle 5246 donne conquistate

In spiaggia a Rimini per Camper l’invita Maria Elena Fabi passando da un’intervista all’altra di gente comune ha incontrato la persona a cui se tornasse indietro non farebbe nemmeno una domanda. Si parlava di conquiste e per prendere anche un po’ in giro Roberta Morise, che è tornata single, c’era pronto per un’intervista veloce Pucci Cappelli. Non è un personaggio noto ma la polemica che è partita subito dopo le sue risposte è diventata così gigante da far chiedere scusa in diretta all’inviata durante la puntata di oggi di Camper. L’intervista dalla spiaggia è andata in onda il 7 luglio, oggi sono arrivate le scuse, sempre da una località balneare ma con un attimo di attenzione in più.



Ha conquistato 5246 donne ma c’è altro

Ovviamente è di pessimo gusto tenere il conto delle donne conquistate, parlarne come se si trattasse di figurine. E’ vero che oggi bisogna fare molta attenzione nel domandare, rispondere e raccontare in tv ma nel passato di questo signore c’è altro. “Roberta ho una sorpresa per te, sono riuscita a trovare l’uomo che ha conquistato migliaia e migliaia di donne. Sono sicura che riuscirà a conquistare anche te, lui è Pucci Cappelli” ma Maria Elena Fabi credeva di fare qualcosa di carino.

“Quante donne ho conquistato? 5246” e Roberta Morise più attenta dell’inviata ha subito commentato: “Già che lo dice non mi piace”, poi però ha sorriso perché lui ha spiegato come si conquista una donna, quali sono i gesti che non si dovrebbero dimenticare: “Con la gentilezza. Anche la prima sera, ti invito a cena e ti vengo a prendere con un mazzo di rose. Spero che anche la nuova generazione capisca questi gesti e li apprezzi”. Contenti o meno della risposta non è questo che ha causato la polemica.

Il signore intervistato, nel 2017, come riporta Il Resto del Carlino e ricorda Fanpage, ha patteggiato un anno e quattro mesi per favoreggiamento alla prostituzione, anche se si è sempre difeso sostengo di essere estraneo alla vicenda.

Le scuse di Maria Elena Fabi sono ovviamente accettate: “Sento di dovervi chiedere scusa per una cosa che è successa ieri. Mi capita ogni giorno di incontrare tantissime persone e di lavorare con dei ritmi frenetici che non mi permettono di capire realmente, sempre, le persone con cui ho a che fare. Io sono una persona molto spontanea, forse potete vederlo anche dal modo in cui mi sto ponendo con voi. Il mio unico desiderio è raccontarvi con serenità, felicità e grande amore tutto quello che accade sulle spiagge italiane. Ieri mi è capitato di intervistare una persona che non avrei voluto mai intervistare. Prendo le distanze da persone che pensano e vivono in quel determinato modo. Io vi assicuro che non succederà mai più”.