Ascolti tv: Flop speciale Tg1 sulla crisi, vince la musica del Summer Hits

La programmazione del 14 luglio 2022 ha subito delle piccole modifiche a causa di quello che è successo nel corso del pomeriggio, dopo la lettera di Mario Draghi che ha annunciato le sue dimissioni, dimissioni che sono state poi respinte dal presidente della Repubblica Mattarella. Monica Maggioni è tornata in onda con uno speciale del Tg1 che però non ha particolarmente interessato gli italiani che, almeno in questa fase, non sembrano avere molta voglia di ricevere informazioni, considerando che c’è molta incertezza. E allora, nella gara agli ascolti del 14 luglio 2022, ad avere la meglio, è stata Rai 2 con la sua musica. Andrea Delogu e Stefano de Martino, sono stati ancora una volta la coppia dell’estate e questa settimana trionfano, con una bella vittoria per il Summer Hits.

Ma vediamo i numeri della prima serata del 14 luglio 2022 con i dati auditel relativi agli ascolti di ieri.

Gli ascolti del 14 luglio 2022: è trionfo per il Tim Summer Hits

Sul primo gradino del podio salgono Andrea Delogu e Stefano de Martino. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.389.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Cambio di programmazione per Rai 1 ieri, con il TG1 – Crisi di Governo che è stato visto da una media di 1.226.000 spettatori pari all’8.9%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.161.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 684.000 spettatori con uno share del 5.1%.

Su Rai3 Scalfari – A Sentimental Journey ha raccolto davanti al video 436.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 403.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Via dall’Incubo ha raccolto 486.000 spettatori con il 3.6%.