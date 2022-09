E’ sempre mezzogiorno è tornato ma senza Zia Cri

Prima puntata di E' sempre mezzogiorno ma Antonella Clerici annuncia che Zia Cri non c'è

Squadra che vince non si cambia e Antonella Clerici questa estate l’ha ripetuto più volte ma alla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno Zia Cri non c’è, cosa è successo? Il programma del mezzogiorno di Rai 1 è alla terza edizione, Cristina Lunardini era tra i pilastri fondamentali ma non potrà più essere presenti tutti i giorni. Con o senza ricette da mostrare Zia Cri era essenziale perché sapeva sempre come aiutare tutti in cucina, dove fossero gli attrezzi, come risolvere un problema e aggiungere qualcosa in più ai piatti. La dolce Cristina sta benissimo, nessun problema di salute, amatissima da tutti perché non è più nel cast presente ogni giorno a E’ sempre mezzogiorno?

Chi prenderà il posto di Zia Cri a E’ sempre mezzogiorno?

Motivi di lavoro. Antonella Clerici spiega che Zia Cri ci sarà solo una volta a settimana, il rapporto con il programma non si è interrotto, non c’è alcun problema. Semplicemente aveva preso un anno di aspettativa ma non ha più potuto proseguire a pieno ritmo in tv. “Zia Cri verrà solo una volta a settimana perché dopo un anno di aspettativa ha dovuto riprendere il suo lavoro di insegnante” ecco la motivazione.

Tante volte la conduttrice ha ribadito che la Lunardini era indispensabile nella sua cucina nel bosco, difficile sostituirla. Infatti, sembra che al suo posto tra Lorenzo Biagiarelli e Fulvio Marino non ci sarà nessun altro. Sarà presente solo un giorno a settimana e questo di certo dispiace molto ai telespettatori. Ma la prima puntata è già iniziata con il solito pieno di allegria, nessuna esitazione, l’emozione si mescola al resto. Antonella Clerici dedica a tutto il pubblico il suo sorriso, pronta a donare dal lunedì al venerdì non solo ricette ma anche la piacevole leggerezza. Tutti gli altri protagonisti sono presenti, anche Biagiarelli che racconta del suo viaggio in Corea e pensa anche alle prove per Ballando con le Stelle.