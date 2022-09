Paola Perego e Simona Ventura ripartono con Citofonare Rai 2: oggi la prima puntata

Al via la seconda edizione di Citofonare Rai 2 oggi 25 settembre con Simona Ventura e Paola Perego

In una domenica italiana caratterizzata dal voto e dalle ultime news dai seggi, c’è anche spazio per qualcosa di diverso, grazie alla programmazione di Rai 2 che oggi, riparte alla grande. Andrà in onda infatti questa mattina, la prima puntata della stagione di “Citofonare Rai 2”, lo show mattutino condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Oggi quindi, domenica 25 settembre 2022 alle 11.15 prima puntata per Citofonare Rai 2. Le due padrone di casa accoglieranno nel loro studio, per una bella e lunga intervista, Katia Ricciarelli.

Ma scopriamo altre news e anticipazioni su questa edizione.

Citofonare Rai 2 al via oggi: news e anticipazioni

Il programma è sempre più al femminile e nel cast di quest’anno ci sono altre due donne che brillano per simpatia e ironia: Valeria Graci e Antonella Elia. Antonella Elia si ritroverà a contatto con la gente, girando per tutta l’Italia seguendo le storie d’amore. Domenica sarà a Venezia per raccontare la storia tra Maria Callas e Aristotele Onassis e scovare tra turisti e veneziani persone innamorate quanto la celebre soprano e il miliardario. Valeria Gracia sarà in studio, curiosando tra gli avvenimenti della settimana e le vicende dei personaggi famosi, e saprà come mettere in difficoltà le conduttrici.

Ci sarà spazio per dei consigli di bellezza fatti in casa, dati da una nonna del tutto inaspettata. Non mancheranno “gli amici della domenica” personaggi Vip e non, che passeranno a casa delle conduttrici per raccontarsi con interviste un po’ fuori dagli schemi e per mettersi in gioco con canzoni e momenti di spettacolo.

Tornerà Massimo Cannoletta che andrà alla scoperta di posti unici e curiosi della nostra Italia raccontando storie del tutto particolari. Direttamente dalle stelle, poi, scenderà fin dentro gli studi Rai Simon & The Stars con il suo oroscopo segno per segno. Tornerà a cavallo della sua scrivania mobile anche il dottore commercialista più amato dalla tv: Gianluca Timpone. La musica continuerà a riempire lo studio grazie a L’Isola delle Rose (vincitori del programma “The Band” condotto su Rai1 da Carlo Conti) ma soprattutto grazie alla sfrontatezza delle due conduttrici che ancora si ostinano a voler cantare. Insomma, CitofonareRai2 manterrà la promessa già fatta al pubblico nella prima edizione: passare insieme una domenica mattina spensierata, esaltando la tradizione italiana. Appuntamento quindi oggi su Rai 2 con la prima puntata.