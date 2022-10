Roberta smaschera Alessandro e non ha dubbi: “si butta su Ida per non lasciare il programma”

Roberta lancia pesanti accuse ad Alessandro e svela quali sarebbero i suoi piani: ecco le ultime news da Uomini e Donne

Roberta di Pauda non sembra aver preso benissimo la decisione di Alessandro Vicinanza. Il cavaliere salernitano infatti ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama che aveva da poco incontrato, per dichiarare nuovamente il suo amore a Ida, spinto anche da Maria de Filippi che lo ha invitato a non nascondere i suoi sentimenti solo per paura di un fallimento. A detta di Roberta però, il vero motivo per il quale Alessandro avrebbe cambiato idea, sarebbe un altro. Lo ha spiegato nella puntata di Uomini e Donne in onda il 21 ottobre 2022, raccontando quello che lei ha pensato, metabolizzando, in meno di 24 ore i fatti. Roberta, ha portato degli esempi concreti in studio per far capire che non si è inventata un feeling che c’è stato. Ha parlato di un appuntamento in un ristorante, durante il quale lei e Alessandro si sono baciati per tre ore, così tanto che i ristoratori li hanno fatti spostare in una saletta riservata in modo che avessero la loro privacy.

Ha poi parlato anche di frasi importanti, di messaggi di un certo tipo, tutte cose che portano una donna a pensare che c’è un reale interesse. Un corteggiamento così serrato che Roberta, a meno di due settimane dalla conoscenza di Alessandro, ha anche pensato di lasciare lo studio. E questo sarebbe stato il suo errore più grave. Secondo la Di Padua infatti, il vero blocco per il Vicinanza, sarebbe stato il dover lasciare il programma. Visto che lei, aveva chiesto ad Alessandro di conoscersi e di provarci fuori, Alessandro, pur di continuare a restare in quello studio, ha tirato fuori i sentimenti mai sopiti per la Platano che, secondo Roberta, non sarebbero veri. “Il tempo mi darà ragione” ha detto la Di Padua che non ci sta e non vuol passare per quella che si è inventata cose. Un discorso un po’ incoerente a onor del vero, considerato che fino a poche ore prima, Roberta, faceva notare che Alessandro aveva un’altra dona in testa e che non aveva mai dimenticato Ida.

Alessandro risponde alle accuse di Roberta

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi quindi, si è acceso lo scontro tra Alessandro e Roberta, con accuse reciproche. Ma Alessandro ha ribadito i concetti fondamentali: a lui interessa Ida, ha sempre provato qualcosa per lei e andrà avanti. Sulla teoria di Roberta ha detto: “Io potevo anche uscire con te, stare fuori una settimana, poi finiva tutto e tornavo, quindi non è come dici tu“. Questo in sintesi il pensiero del Vicinanza che non ci sta e rispedisce al mittente le accuse di Roberta.

Possiamo dirvi che a oggi, a un mese da questa registrazione, Alessandro e Ida si stanno ancora frequentando ma non hanno lasciato Uomini e Donne.