Ascolti tv, un altro boom per Tale e quale show 2022. Resta indietro Viola come il mare

Vola Rai 1 con Tale e quale show: ecco gli ascolti del 21 ottobre 2022 con Viola come il mare sempre indietro

Che numeri per Carlo Conti che con un programma, in onda da un decennio, riesce a fare gli stessi ascolti delle fiction di punta di Rai 1 e non era scontato. Nella serata del 21 ottobre 2022, vince ancora Tale e quale show 2022 che non teme rivali. Nulla da fare per Viola come il mare, la fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, che si è ormai assestata. Media dei 2,7 milioni di spettatori per la fiction: più di così, non si può fare. Chiaro però che l’obiettivo di Canale 5 è anche un altro: vendere la fiction con uno degli attori più amati, anche all’estero. E succederà. Peccato però che Viola come il mare non abbia conquistato il pubblico italiano. Troppo scontata, troppo banale, poco convincente. Non è bastato mettere insieme Francesca Chillemi e Can Yamane e affidare il confezionamento alla Lux Vide, serviva ben altro per far impennare gli ascolti e non è successo.

Gli ascolti del 21 ottobre 2022: vince ancora Tale e quale show

Tale e Quale Show vince senza nessuna difficoltà la prima serata. Si vola con 4.054.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare ha raccolto davanti al video 2.721.000 spettatori pari al 16.3% di share. Resta indietro la fiction, nulla da fare per Can Yaman e Francesca Chillemi. Sul Nove Fratelli di Crozza fa sempre benissimo con una media di 1.367.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.015.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 957.000 spettatori con uno share del 6.7%.

Su Rai2 S.W.A.T. fa 822.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 John Rambo ha catturato l’attenzione di 933.000 spettatori (5%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! ha raccolto davanti al video 548.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su TV8 MasterChef Italia ha segnato il 2.4% con 393.000 spettatori .