Anche Maria de Filippi stufa di Pinuccia: non en può più e sbotta urlando contro la dama

Oggi Maria de Filippi ha davvero perso le staffe con Pinuccia e si è arrabbiata moltissimo in difesa di Alessandro: che cosa è successo a Uomini e Donne

Era prevedibile che sarebbe successo, anche perchè quando Maria de Filippi prende a cuore la causa di qualcuno, in questo caso Alessandro, gestisce le emozioni in modo diverso. E oggi, la padrona di casa, nello studio di Uomini e Donne, ha perso la pazienza come è capitato poche volte nel programma. Ma con una dama come Pinuccia, completamente ossessionata dal voler essere per Alessandro quello che lui non desidera, era ovvio che si sarebbe arrivati a questo punto. Forse però, la situazione andava risolta in altro modo e magari fuori dallo studio di Canale 5, senza umiliare una donna che da quell’orecchio, come si suol dire, non ci sente. E se è vero che Alessandro è stato sempre molto gentile, è anche vero che nessuno lo ha obbligato a invitare Pinuccia in Salento, ad andare con lei al concerto di Vasco Rossi. Avrebbe potuto limitarsi, avrebbe potuto contattare i figli della donna e chiedere un intervento e invece non lo ha fatto. E che Pinuccia non fosse una tipa facile da gestire, lo si era capito già con la questione del vaccino, quando la redazione gliela fece anche passare liscia, se così possiamo dire.

Oggi Maria, allo stremo della resistenza, dopo due mesi in cui continua a spiegare a Pinuccia che Alessandro non la vuole, ha perso la bussola e ha davvero regalato qualche minuto di sano trash al pubblico di Canale 5. Contro Pinuccia ha urlato un po’ di tutto, ha anche detto che forse Alessandro non vuole stare con lei perchè è gay, stanca del pressing della dama di Vigevano, che quando è arrabbiata, se ne esce con frasi come “a lui piacciono le donnine”. Maria de Filippi oggi non c’ha visto più e ha detto che invita Alessandro perchè fa piacere averlo lì, anche se lui non vuole conoscere nessuna donna, non vuole trovare l’amore, di fronte alle insistenze della Pinuccia che continuava a dire “ma allora qui se non vuoi stare con nessuna, e vuoi stare da solo, cosa vieni a fare”. Perchè Pinuccia, la logica, quando vuole, sa usarla, eccome.

L’ira funesta di Maria de Filippi contro Pinuccia

Voi pensate che questa sfuriata di Maria de Filippi potrà servire a qualcosa? Difficile…