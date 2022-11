Virginia Dioletta la campionessa di Don’t Forget The Lyrics è da record: sbanca sul Nove

E' da record Virginia la campionessa di Don't Forget The lyrics che sta sbancando il programma del Nove e lo fa volare con ascolti super

Non solo record di ascolti per le puntate di Don’t Forget the Lyrics in onda in questi giorni sul Nove. Ma anche un record dietro l’altro per la bravissima campionessa Virginia Dioletta. E’ pazzesca: ha vinto il montepremi più alto per il programma di Gabriele Corsi ( al momento circa 25 mila euro). Ma non solo. Ha regalato anche record nei giochi dei quali è protagonista, cantando le canzoni con 100 parole su 100 per due sere consecutive. Un mostro di bravura la campionessa Virginia che sui social viene anche un po’ presa in giro per la sua somiglianza a Giorgia Meloni, che effettivamente sembra esserci! E non mancano anche le emozioni e le lacrime, perchè Virginia ama davvero cantare e quando grazie alla musica, conquista anche il montepremi, non può che essere felicissima. E sul Nove sono ben lieti di aver trovato una campionessa che fidelizza il pubblico e porta il programma a incollare alla tv più di 700 mila spettatori. Che numeri per la rete in access prime time!

Chi è Virginia Dioletta la campionessa di Don’t Forget The Lyrics

Qualcuno forse ricorderà Virginia: ha infatti un passato televisivo, se così possiamo dire. Quattro anni fa infatti era stata una delle concorrenti di The Voice of Italy su Rai 2. Non ha mai nascosto la sua passione per il canto Virginia Dioletta, e del resto se conosce a memoria così tante canzoni, un motivo ci sarà. Ama cantare, prova a farlo anche per lavoro, e studia. Una vita per la musica, una passione che le sta regalando in questi ultimi dieci giorni, anche la possibilità di portare a casa un gruzzoletto. “Userò i soldi per la musica” ha detto ieri la campionessa Virginia.

Un dolore grande nel passato e nel presente per Virginia

Oggi la vediamo sorridente nel programma sul Nove ma nel 2018, partecipando a The Voice, aveva raccontato di un momento drammatico della sua vita. Purtroppo il suo papà e suo fratello sono morti e ne aveva parlato nel programma di Rai 2 spiegando come provava a superare il dolore per quelle perdite: “ognuno cerca un suo modo di superare questi eventi, io ho semplicemente trovato il mio”. Ed è forse anche per questo che spesso si commuove insieme a mamma Fiorella quando canta alcune canzoni che le riaprono delle ferite.

Aveva 22 anni nel 2018 quando ha provato a conquistare il pubblico di Rai 2 entrando nella squadra di Al Bano per The Voice. Oggi ci riprova con la sua voce e la sua bravura nel programma sul Nove. Non possiamo che augurarle di continuare a vincere e di trovare poi la strada per il successo!