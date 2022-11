Federica Aversano accusata di avere un altro sbotta sui social. “Quante cavolate” e poi racconta la sua verità

E' stata accusata di aver lasciato Uomini e Donne perchè ha un altro: Federica dai social racconta la sua verità

Ieri è andata in oda su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne dedicata all’abbandono del trono da parte di Federica Aversano. Prima e dopo la puntata, sui social, si era parlato di questa scelta ed erano circolate delle voci secondo le quali, la tronista avrebbe deciso di lasciare il programma perchè fuori, aveva conosciuto un altro uomo. Dopo la puntata del 23 novembre di Uomini e Donne, Federica ha iniziato a usare di nuovo il suo profilo social e ha spiegato quello che sta succedendo. Ha raccontato di aver preso una decisione importante e di aver letto anche tante cavolate in giro in queste ore. “Se io avessi un altro, tappezzerei l’Italia con le nostre foto, co sto poveraccio” ha detto Federica rispondendo alle domande dei suoi follower e ringraziando tutti per l’affetto che le hanno dimostrato in queste ore. Ma quest’altra persona, lo ribadisce Federica, non esiste. Ha deciso di lasciare il programma perchè si sentiva di non essere nel posto giusto al momento giusto. Non stava dando il suo massimo e ha spiegato, che quando si capisce di non essere dove si deve essere, ci vuole più coraggio ad andare via che a decidere di restare. E lei sa di aver fatto la scelta giusta, la migliore che potesse fare in questo momento. “Quella circostanza merita il meglio e io non stavo dando il mio meglio” ha detto Federica nelle sue storie sui social.

Lo sfogo di Federica Aversano sui social dopo l’abbandono a Uomini e Donne

A chi le fa notare che è una persona vera, onesta e sincera, Federica ha risposto: “Secondo voi è una cosa buona, perchè io di tutta questa cosa, non sto vedendo i frutti” . Poi ha ringraziato tutte le persone che le stanno mandando tanti messaggi: “Per me queste sono carezze e le carezze fanno bene”. “Se sono più serena, io devo dire che mia cugina mi diceva che io mi voglio bene, perchè ho capito che non dovevo restare perchè lì non stavo bene, non era il posto è chiaro, ma tutto il resto. Io non mi voglio sempre tanto bene, lo dovrei fare anche in altre occasioni ma sono sicuramente più serena” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.