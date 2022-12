Ascolti tv, Rai 1 vola con i mondiali: l’Argentina di Messi al 33%

E' boom su Rai 1 per Argentina-Australia con quasi 7 milioni di spettatori: ecco tutti i dati di ascolto del 3 dicembre 2022

I mondiali di calcio entrano nel vivo con gli ottavi di finale e volano anche gli ascolti delle partite in onda in tv! Ieri sera su Rai 1 la partita che ha visto l’Argentina battere l’Australia per 2 a 1 ha conquistato quasi 7 milioni di spettatori tutti davanti alla tv per seguire le prodezze di Messi e dei suoi compagni di squadra. Un match, quello in onda nel prime time del 3 dicembre 2022, che ha fatto volare la prima rete Rai con oltre il 33 %. E’ vero, se ci fosse stata l’Italia, si sarebbe fatto il doppio, ma i numeri per Rai 1, restano comunque molto buoni. Cresce in prime time dopo le 22 anche Il circolo dei mondiali, che supera i 2 milioni di spettatori. Bene su Canale 5 l’Album di Tu si que vales che in sovrapposizione dopo le 22 batte Rai 1. Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto di ieri, 3 dicembre 2022.

Gli ascolti del 3 dicembre 2022: ecco i dati auditel

Nella prima serata del 3 dicembre 2022, il match dei Mondiali Argentina-Australia, in onda dalle 20 alle 21.56, ha conquistato 6.679.000 spettatori pari al 33% di share e a seguire invece Il Circolo dei Mondiali, in onda dalle 22.06 alle 22.59, sigla il 12.7% con 2.198.000 spettatori. Nella sfida quindi dalle 22 in poi, ha la meglio Canale 5 infatti ieri sera, L’Album di Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.26 alle 25.10, ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Su Rai2 Blue Bloods è stato seguito da 1.040.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 2 hanno intrattenuto 869.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Frode totalizza un a.m. di 721.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 421.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su TV8 Un Principe sotto l’Albero fa 757.000 spettatori con il 4.3%. Su Nove Whitney Houston – Stella senza cielo è stato visto da 292.000 spettatori e l’1.8% di share.