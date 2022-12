Gli ascolti del lunedì: Rai 1 sotto i 2 milioni dopo le 22 ma il GF VIP non approfitta. Signorini non sfonda il muro dei 3 milioni

Il Grande Fratello VIP 7 vince la serata dopo le 22 ma non riesce a superare i 3 milioni di spettatori: ecco i dati del 5 dicembre 2022 con gli ascolti tv del prime time

Oltre 6 milioni di spettatori per la partita che ha visto ieri protagoniste il Brasile e la Corea del Sud. Un match, quello in onda in prima serata il 5 dicembre 2022, bellissimo da seguire per chi ama il grande calcio con una sola pecca: è successo tutto nel primo tempo e infatti, dalla media di 7 milioni di spettatori si è passati a 6 nei secondi 45 minuti, visto che la nazionale brasiliana ha archiviato la pratica Corea, nel primo tempo. Una serata quindi che non ha visto brillare gli ascolti di Rai 1 tanto che dopo le 22, Il circolo dei mondiali, torna a scendere sotto il 10% di share e sotto la media dei 2 milioni di spettatori. Un ottavo di finale magico nei primi 45 minuti ma con poco da dire, nel secondo tempo. E i numeri non sono brillanti in prime time per Rai 1 con Canale 5 che ha vita facilissima.

Boom per Fiorello su Rai 2

Vediamo quindi gli ascolti della serata del 5 dicembre 2022, con tutti i numeri del prime time.

Gli ascolti del 5 dicembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

I dati auditel questa mattina ci dicono che su Rai1 – preceduto da un prepartita di 15 minuti (3.886.000 – 20.21%) – l‘incontro dei Mondiali di Calcio Brasile-Corea del Sud è stato visto da una media di 6.550.000 spettatori pari al 29.09% (primo tempo: 6.949.000 – 31.24%; secondo tempo: 6.142.000 – 26.94%). Dopo il post partita (3.524.000 – 16.45%), Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.837.000 spettatori con il 9.77%.

Grande Fratello Vip 7 si avvicina ai 3 milioni di spettatori ma neppure questa volta supera quella soglia. Media di 2.892.000 spettatori pari al 22.92% di share (presentazione di 5 minuti: 3.458.000 – 15.46%, Nignt di 10 minuti: 1.434.000 – 35.77%, Live di 10 minuti: 813.000 – 24.64%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari ad uno share del 10.57% (presentazione di 21 minuti: 1.540.000 – 6.76%). Su Italia 1 Independence Day ha intrattenuto 1.188.000 spettatori (7.04%).

Su Rai2 il film in prima visione Tuo, Simon ha interessato 843.000 spettatori pari al 4.44% di share.Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 853.000 spettatori con il 5.75% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 377.000 spettatori con uno share del 2.23% (presentazione: 406.000 – 1.77%, primo episodio: 379.000 – 1.82%, secondo: 256.000 – 2.02%; terzo: 397.000 – 3.1%). Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 544.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Poli Opposti ha raccolto 389.000 spettatori con il 2.1%.